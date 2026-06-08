El curioso video de Patricia Bullrich para responder a las críticas con un tema popularizado por Tita Merello
La jefa del bloque libertario en el Senado compartió el una publicación acompañada del famoso tango “Se dice de mí”
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La senadora Patricia Bullrich irrumpió en las redes sociales con un llamativo video filmado en la Cámara alta para responder las críticas que recibe del arco político.
En la imágenes, se ve a la legisladora en distintas sesiones del Senado mientras de fondo el clásico tango Se dice de mí, la icónica pieza musical compuesta originalmente por Francisco Canaro (música) e Ivo Pelay (letra) y popularizó Tita Merello. Bullrich eligió una versión de La Joaqui.
De esa manera Bullrich apeló a la ironía de la canción para responder de manera directa a los recurrentes cuestionamientos sobre su camaleónica trayectoria política, que incluye su juventud en la Juventud Peronista y Montoneros, su posterior liderazgo en el PRO y su actual rol clave como aliada de Javier Milei en La Libertad Avanza.
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