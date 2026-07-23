La Libertad Avanza creó el “día de la unidad” en conmemoración a un tuit de Karina Milei

Una suerte de 17 de octubre, pero desde las redes. En una nueva manifestación de protagonismo y liderazgo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, La Libertad Avanza (LLA) celebra hoy su primer “día de la unidad”, en conmemoración de un mensaje en la red social X que la presidenta del partido publicó el 23 de julio del año pasado.

El espacio oficialista anunció hoy la creación del homenaje, un intento de imitar el Día de la Lealtad peronista. “Cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos” para conseguir “el triunfo de las ideas de la libertad en las urnas”, expresó el partido en un comunicado.

“Eso requiere valores como la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo, el poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades”, explicó, al tiempo que ratificó la necesidad de brindarle apoyo “con toda el alma” al presidente Javier Milei y tener confianza en la “conducción” de la titular del partido.

Hoy celebramos el DÍA DE LA UNIDAD en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas. Eso… https://t.co/BuPdcmCNr2 pic.twitter.com/lq5d1m5lYJ — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 23, 2026

“Fue una propuesta directa de Karina”, dijo a LA NACION una fuente al tanto de la idea de crear el “día de la unidad”. La misma fuente argumentó: “No responde a una persona ni a un episodio puntual de estos días. Tiene que ver con el aniversario de aquel mensaje y con una definición que Karina considera importante sostener hacia adelante”.

En el texto que hoy conmemora el partido, Karina Milei definió la lealtad como un valor central en el espacio: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

En aquella oportunidad, el mensaje fue interpretado como un dardo contra sus rivales internos, encolumnados bajo el liderazgo del estratega oficialista Santiago Caputo. Es que se produjo apenas días después del cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses de 2025, que relegó a las Fuerzas del Cielo de Caputo en beneficio del armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien además preside el partido en su sede bonaerense.

“Se conmemora el año de ese tuit, que ayuda a ordenar las ideas de LLA y su forma de militancia. Es una fecha muy importante”, dijo una fuente de LLA bonaerense a LA NACION. El objetivo principal es resaltar “la lealtad por sobre todo”.

Se trata de una advertencia al interior del partido, pero también un guiño a eventuales dirigentes que se sumen a LLA y a posibles aliados. “También es una manera de recordar que las puertas del espacio están abiertas para todos aquellos que abracen las ideas de la libertad, independientemente de dónde vengan”, señaló una de las fuentes consultadas.

Con orígenes distintos, pero reivindicaciones similares, LLA parece haber buscado su propio Día de la Lealtad Peronista, que el Partido Justicialista conmemora cada 17 de octubre para recordar la histórica movilización masiva que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo en 1945. Los asistentes se reunieron para exigir la inmediata liberación de Juan Domingo Perón, detenido por entonces en la isla Martín García.

Para honrar el flamante “día de la unidad”, que busca fortalecer la identidad del partido, LLA bonaerense compartió una imagen de Javier y Karina Milei en la jornada de asunción del mandatario en 2023. En la publicación, afirmó que establecen el “día de la unidad” hoy y “para la posteridad” en honor a las palabras de la secretaria general de la Presidencia y “reivindicando con uñas y dientes el proceso y la gesta que encabeza nuestro Presidente y el Jefe [Karina Milei]”.

No vinimos a especular. Vinimos a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. https://t.co/m5v0BCHPYz pic.twitter.com/NNuJaq58N1 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) July 23, 2026

Desde sus redes, Pareja sumó que “este proyecto de país no solo trata de desterrar los descalabros macroeconómicos a los que la casta nos arrastró como país, sino también, y más profundo, de reinstaurar prácticas sanas y sostenibles de movilidad social a base del mérito individual, demostrando a partir de la batalla cultural que damos todos los días que existe una nueva forma de encarar la actividad política”. Y concluyó: “Como dijo Karina Milei, la lealtad entre quienes estamos de este lado es una condición”.

Javier Milei se limitó a compartir la publicación de LLA bonaerense, mientras su hermana se mantuvo en silencio al respecto.

Por su parte, la legisladora porteña Pilar Ramírez, alfil de la presidenta de LLA, agregó: “El proyecto de la libertad, siempre por delante”.

El director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, hombre leal a Karina Milei, respondió la publicación con miras a los comicios de 2027: “Vamos con todo, que se vienen citas electorales de máxima trascendencia”. Y añadió: “Hoy recordamos el día que Kari, el Jefe, nos dio los lineamientos para que todos trabajemos para el mismo objetivo: ganar elecciones. Para que el liberalismo no sea una fuerza testimonial, sino real”. A su vez, precisó que necesitan lealtad, orden, disciplina y compromiso para ganar y así “asegurar un futuro liberal”.

Hoy recordamos el día que Kari, EL JEFE, nos dio los lineamientos para que todos trabajemos para el mismo objetivo: GANAR ELECCIONES.



Para que el liberalismo no sea una fuerza testimonial sino REAL.



La Batalla Cultural es todos los días y la Batalla Electoral son instancias… https://t.co/4H4qfoQf3F — Santiago Oría (@Santiago_Oria) July 23, 2026

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, también celebró la constitución del “día de la unidad”.

Mientras, la tropa digital de Santiago Caputo y el estratega mismo evitaron pronunciarse al respecto.

Gestos de Karina Milei

La reivindicación a la figura de Karina Milei que representa la instauración del “día de la unidad” llega apenas un día después de que la secretaria general de la Presidencia haya prestado su voz para un video institucional, rompiendo así con su habitual silencio.

El Gobierno compartió ayer en las redes oficiales de la Casa Rosada un video de la firma del traspaso del manejo de la ruta nacional A012 a Santa Fe. En una movida poco usual hasta ahora para la gestión libertaria, el compilado incluyó declaraciones de Karina Milei.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz — Casa Rosada (@CasaRosada) July 22, 2026

La funcionaria afirmó en la grabación institucional que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias.

“Nos ponemos de acuerdo para que la Argentina vuelva a ser grande nuevamente”, arranca el video, con la voz de la presidenta de LLA, que emula el trumpista Make America Great Again.

“Es un paso importante porque está bueno ver que el gobierno nacional se preocupa por todas las provincias. Porque somos todos argentinos”, agrega.