El dato “inédito” que reveló Rogelio Frigerio sobre las elecciones y una denuncia: “Los presos van votar y los argentinos que viven en el exterior no”

Invitado a LN+, Rogerio Frigerio, precandidato a diputados por Juntos por el Cambio en Entre Ríos, explicó que, por una decisión del oficialismo, “los presos van a votar y los argentinos que viven en el exterior no”. Tal como sostuvo, hay “una maraña de burocracias” que impide que la mayoría de quienes viven en otros países puedan participar de las elecciones, y señaló: “Nosotros intentamos modificar esa lógica, pero fue una de las primeras cosas que el Gobierno derogó”.

Al respecto, Frigerio resaltó: “Lo mismo ocurrió con la Boleta Única. Logramos pasar la primera baja, que era Cámara de Diputados, y se trancó en la Cámara de Senadores. Fue claro por qué. Era un sistema que a algunos los perjudicaba: la transparencia, la imposibilidad de robar boletas en el cuarto oscuro, el voto cadena y un montón de cuestiones que afectan la calidad de la democracia. Son trampas que no se pueden hacer sin la boleta en papel”.

A seis días de las PASO, el exministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda consideró que es posible que al oficialismo “se le complique la posibilidad de la mayoría o de quorum propio en el Senado”. Según dijo, que eso ocurra, “dependerá de cuánta gente vaya a votar”, y profundizó: “Hasta ahora las votaciones que han ocurrido no han superado el 65% del total del electorado. Yo creo que cuanto más podamos convencer a la gente de que vaya a votar, más chances tenemos de equiparar la relación de fuerzas en el Congreso”.

Al respecto, el economista añadió: “Hay un dato inédito en lo que va de la historia de la democracia, pero hasta ahora no se ven las publicidades que la Dirección Nacional Electoral siempre hace antes de las elecciones, explicando qué se vota, que es obligatorio ir a votar y quiénes deben hacerlo. Eso brilla por su ausencia y son los medios quienes reemplazan lo que hasta ahora históricamente hace la Dirección Nacional Electoral”.

Para Frigerio, la votación es una “oportunidad”, por lo que enfatizó: “No es verdad que esta elección es menos importante que la del 14 de noviembre. Muchas veces las Primarias terminan condicionando lo que ocurre en la general, así que este 12 de septiembre nos jugamos el futuro tanto a nivel nacional como de cada una de las provincias”.

Más adelante, en una crítica a la economía, el precandidato a diputado disparó: “No tenemos moneda y el Gobierno no hace nada”. Y evaluó: “Si el Banco Central es casi la principal fuente de financiamiento del Tesoro, ya sabemos como termina eso: en más inflación. La inflación no es un fenómeno mundial, sino que la Argentina es uno más de esos diez países con inflación del mundo, o menos. El resto aprendió de los errores del pasado, que es lo que no termina de hacer la Argentina porque le falta sentido común, tiene mala praxis en el Gobierno y ante la cuestión ideológica a la lógica”.

LA NACION