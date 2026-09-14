El desdoblamiento electoral aceleró la campaña en Tucumán: candidaturas, internas y denuncias

Especulaciones, lanzamientos de candidaturas, denuncias judiciales y sospechas cruzadas florecieron vertiginosamente en Tucumán durante las últimas semanas, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara el adelantamiento de las elecciones provinciales, que se celebrarán el 9 de mayo próximo.

La provincia, hasta ahora, es la única en la que el desdoblamiento de los comicios respecto del calendario nacional ya tiene fecha. El decreto que firmó el mandatario significó la bandera de largada de la campaña. A partir de aquel 27 de julio en que se publicó la medida, se desató una fuerte interna en el Partido Justicialista (PJ), que repite la fórmula de una vieja lucha en el peronismo tucumano. También se potenció la disputa de liderazgo en el universo opositor y se presentaron denuncias ante la Justicia con el fin de anular posibles candidaturas.

Un cuarto oscuro hoy revelaría cuatro aspirantes a gobernador: el mandatario peronista Jaldo; el exgobernador y senador nacional del bloque Justicialista, Juan Manzur; Lisandro Catalán, exministro del Interior de Javier Milei, quien se lanzó oficialmente tras la convocatoria a las elecciones; y Mariano Campero, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exdirigente de la UCR. Desde 1999, la provincia está en manos del PJ. En 2023, estuvieron habilitados 1.267.045 votantes, lo que representó un 3,69 por ciento del padrón nacional.

“Con un voto te llevás la gobernación [no habrá PASO ni balotaje]. Es salvaje. Ya hay clima de campaña: están volando las denuncias y las operaciones. Tucumán es bien quilombero”, describió uno de los aspirantes al sillón de Lucas Córdoba, en diálogo con LA NACION.

La peculiaridad del escenario provincial radica en el vínculo de colaboración que Jaldo y la administración mileísta construyeron en estos casi tres años de gestión, a raíz del cual los legisladores nacionales del tucumano acompañan los proyectos de LLA en el Congreso. La sociedad que supieron conformar abre el interrogante sobre una posible negociación de cara a las elecciones 2027, en las que tanto Jaldo como Milei buscarán la reelección.

Osvaldo Jaldo y Javier Milei en Tucumán

Candidaturas y denuncias

Las candidaturas y los dardos vuelan en tierra tucumana. Con diferentes grados de convicción y difusión, los cuatro dirigentes se lanzaron a la contienda. Jaldo asegura que buscará la reelección; Manzur “anda con ganas” −dicen en su entorno−, aunque mantiene la cautela; Catalán presentó su postulación oficial en un acto reciente; y cerca de Campero afirman que será candidato, con o sin el apoyo de LLA.

En paralelo a estos anuncios, se multiplicaron las sospechas, acusaciones y denuncias cuando faltan ocho meses para los comicios.

Jaldo dice que a Manzur le falta “coraje” para lanzarse como candidato y lo desafía a competir en las urnas, mientras el exgobernador sostiene que el Presidente tendrá dos postulantes en la provincia: Jaldo y Catalán.

Señor @catalanlisandro , solamente me remito a la realidad y a los hechos. Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo, han acompañado las mismas leyes, garantizado los mismos quórums y respaldado las mismas medidas que significaron un ajuste sobre trabajadores,… — Juan Manzur (@JuanManzurOK) September 5, 2026

Asimismo, el mandatario provincial advierte que “Catalán no va a pasar de candidato”. El exministro de Milei también recibe munición pesada de Campero, quien, a través de un alfil provincial, promovió una denuncia judicial según la cual Catalán tendría domicilio en Tucumán pero viviría en Buenos Aires, con el objetivo de fondo de frenar su candidatura.

Entre los cuatro, Catalán es el dirigente con mayor nivel de desconocimiento en la provincia. Según una encuesta reciente de Hugo Haime, histórico consultor del peronismo, el 17,4% no lo conoce y el 32,1% no sabe o no contesta. De acuerdo a un informe de agosto de Isasi/Burdman, consultora ligada a Catalán, el 52,2% elige la opción “no sabe” para responder sobre la imagen del exministro.

Campero, exintendente de Yerba Buena, también analiza una jugada judicial para frenar la reelección de Jaldo, dado que ya fue dos veces vicegobernador y una vez gobernador. En cambio, LLA Tucumán anunció que, por el momento, no presentará una acción en la Justicia contra el mandatario.

En estos días escuchamos a muchos hablar de judicializar la candidatura de Osvaldo Jaldo.



Nuestra posición es clara.



Si bien la Constitución de Tucumán actualmente habilita su postulación, consideramos que su artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional y… — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) September 11, 2026

La rebelión del delfín

Tras el impulso de Manzur a Jaldo y del festejo conjunto ante el triunfo del hoy gobernador en 2023, los exsocios se distanciaron y, ahora, también podrían convertirse en enemigos en las urnas.

El exgobernador especula y mide sus movimientos, mientras Jaldo lo desafía a que se postule oficialmente. Aunque persisten las dudas sobre si finalmente sellarán un acuerdo, como sucedió en las legislativas de 2025, en el campamento de Manzur descartan de plano ese escenario. “Ya no hay chance [de acordar]. Mintió mucho. Tiene la palabra devaluada”, dijeron a LA NACION.

La campaña del senador se enfoca en “mostrar que Jaldo está con el Gobierno”. “Jaldo es Milei”, es el mensaje que busca transmitir, según su entorno, en alusión al eslogan que utilizó LLA en las elecciones pasadas para posicionar a sus candidatos.

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur festejan el triunfo en las elecciones de Tucumán en 2023 fernando-font-18792

Manzur ya inició una serie de recorridas por la provincia con foco en ese mensaje. ¿Será candidato? “Anda con ganas”, especulan cerca de Manzur. “Estamos en tiempos de construcción. Antes de fin de año, lo tendremos decidido”, agregan.

Hoy la oferta peronista está dividida, entonces, por el enfrentamiento entre Jaldo y Manzur, que recuerda a la disputa de Manzur con José Alperovich, exgobernador (2003-2015) condenado a 16 años por abuso sexual agravado. Manzur, apadrinado en 2015 por Alperovich, lo derrotó en 2019 (50% a 11%) y gobernó hasta 2023, cuando le dio lugar a Jaldo, su entonces vice.

Fractura en el universo opositor

El predominio del PJ en Tucumán −gobierna la provincia desde 1999− no anula la fractura en el universo opositor.

Catalán preside LLA en la provincia y, según dijo en una entrevista con LA NACION, cuenta con el apoyo de Karina Milei, titular del espacio a nivel nacional. No obstante, fuentes partidarias afirmaron que, aunque Catalán “probablemente termine siendo, todavía no está definido al 100% el candidato de LLA” en Tucumán.

Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Lisandro Catalán X - Lisandro Catalán

Al contrario, dejarán “caminar hasta el final” a los posibles candidatos. “¿Por qué voy a frenar a Campero si me está apoyando en Diputados?”, plantearon. “Lo importante es el sello, por encima de las personas”, concluyeron, en conversación con LA NACION.

Además, el Gobierno entiende que necesita el apoyo de Jaldo en el Congreso para impulsar los proyectos legislativos del oficialismo. Por lo que, de momento, no auspicia una confrontación con el gobernador. Incluso deslizaron que, si Jaldo apoyara la reforma política −algo que parece difícil dado que rechaza la eliminación de las PASO, el objetivo central del proyecto de LLA−, “se negociará”. ¿Cómo? La fuente consultada negó que vayan a jugar a medias por la gobernación, pero remarcó que el 9 de mayo Tucumán renovará todos los cargos −legisladores provinciales, intendentes y concejales−: “Eso abre a las negociaciones”.

De todos modos, la fuente de LLA planteó que “es una provincia complicada [para ganar] por el aparato electoral del peronismo”.

Por su parte, aunque en Diputados integra el bloque LLA, Campero tiene su propio partido, Cambia Tucumán. Quienes orbitan su armado aseguran que “va a ser candidato sí o sí” y que mantiene conversaciones con otros espacios −nacionales y provinciales− para constituir un frente. Consideran que acordar con LLA será “difícil” si Catalán forma parte del armado.

A las recorridas que realiza por el territorio se sumaron, desde hace una semana, los afiches que con su rostro empapelan las calles, al menos, de San Miguel de Tucumán.