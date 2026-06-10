El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo

Mariano Spezzapria 10 de junio de 2026 00:01 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Política

Cristina Kirchner está encerrada, simbólicamente, desde hace exactamente un año, cuando la Corte Suprema confirmó su condena por la causa Vialidad. Desde el 10 de junio de 2025, la expresidenta perdió terreno como líder del peronismo y también capacidad de representación a título individual, ya que no puede ser candidata. Sin embargo, sigue influyendo en el principal partido de oposición y se mantiene, de acuerdo a las últimas encuestas, en el top 5 de la dirigencia política argentina.

Confirmada la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner inició su prisión domiciliaria una semana después del pronunciamiento de la Corte, el 17 de junio del año pasado. El departamento de San José 1111 se convirtió en su cárcel y, también, en su búnker partidario. Es que la expresidenta opone una férrea resistencia al destierro. No quiere para ella el destino de Carlos Menem o el de Eduardo Duhalde. Encarna un drama político sin resolución a la vista.

De movida, no aceptó transcurrir la pena en su “lugar en el mundo”, la Patagonia, como le sugerían propios y extraños, para sacarla del court central nacional, que es la ciudad de Buenos Aires. Y ahora, cada vez que sale al balcón, lo festejan sus seguidores, pero también lo padecen sus adversarios de afuera y de adentros. Deja así un mensaje latente: el reordenamiento del peronismo será con ella, o no será. El que afronta ese desafío, más que ningún otro, es Axel Kicillof.

El gobernador de Buenos Aires busca posicionarse como el “candidato natural” del PJ de cara a las elecciones de 2027. Pero encuentra un escollo por ahora insalvable: todos los estudios cuantitativos y cualitativos reflejan que su potencial electorado está “empardado” con el de la expresidenta. “Se solapan en más del 95%”, explicó un encuestador consultado con frecuencia en el peronismo. Por eso Kicillof no puede romper abiertamente con su mentora.

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De hecho, una encuesta reservada que circula entre La Plata y Buenos Aires otorga al gobernador un 31% de intención de voto para presidente, pero si Cristina amadrinara a otro postulante, Kicillof perdería por el camino al menos 17 puntos porcentuales, más de la mitad de su caudal. Ese es, justamente, el poder de daño que conserva la presidenta del PJ, pese a su encierro en San José 1111. En los últimos dos meses, además, bajó su elevada imagen negativa.

La imagen de Cristina Kirchner, en un trabajo reciente de la consultora Trespuntozero Trespuntozero

De acuerdo a los especialistas, ese fenómeno se registra a la par de la caída en el apoyo al presidente Javier Milei. Aunque en su propia tribu le cuestionan a Cristina la pelea constante con Kicillof -que se puso en pausa para organizar la despedida del Indio Solari- y los intendentes que ya no comulgan con su liderazgo. En las “nubes de palabras” que se arman en los focus group con opiniones kirchneristas, la expresidenta ya no es descripta como una “estadista”.

Tal vez por eso se reactivó la campaña “Cristina libre”, con actividades cotidianas de la militancia bajo el departamento de Constitución, y se espaciaron notablemente los mensajes de la expresidenta en las redes sociales. Las limitaciones que impone la prisión domiciliaria a su conducción política desgastaron a la jefa del PJ, que no se fía de las conversaciones telefónicas y prefiere las charlas mano a mano, pero lidia con restricciones judiciales.

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Las reglas que le fijó la Justicia desde noviembre pasado, cuando endureció las condiciones de detención, son claras: puede recibir visitas por afuera de la lista autorizada –la que integran sus hijos, un secretario, sus abogados y un médico- solo dos veces por semana, dos horas como máximo en cada oportunidad, y con un tope de tres personas por encuentro. “La señora está presa y es perseguida”, afirmaron en su entorno, ante una consulta de LA NACION.

Factores de poder

Aun así, la expresidenta controla el PJ nacional, pese a no poder asistir a las reuniones de manera presencial. Y retiene diversos estamentos de poder, en los que se verifica que su influencia cayó, pero al mismo tiempo se consolidó en un tercio del peronismo:

El Congreso: Cristina reúne a una docena de legisladores en el Senado, en su mayoría integrantes de La Cámpora. A esa agrupación responden la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (Capital), María Celeste Giménez (San Juan) y Eduardo De Pedro (Buenos Aires). A ellos se suman el jefe del bloque, José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos Linares (Chubut), los rionegrinos Ana Marks y Martín Soria, Florencia López (La Rioja) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el Senado, Cristina cuenta con 12 partidarios, sobre 25 que tiene el bloque peronista. En el bloque en Diputados, los seguidores puros de Cristina son 27 legisladores, sobre 93 en total de Fuerza Patria.

Cristina Kirchner y José Mayans, en la conducción del PJ desde antes de la prisión domiciliaria de la jefa del partido Prensa CFK

Las provincias: cuando la Corte confirmó la condena, Kicillof estuvo en la sede nacional del PJ, pero no la pasó bien por los reproches del cristinismo. También hubo una reunión de emergencia por zoom con los mandatarios peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y, el entonces gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Estuvieron ausentes el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, quienes ya habían tomado distancia e integraban el grupo de “dialoguistas” con la Casa Rosada. Quintela, que fracasó en su intención de disputar con Cristina la presidencia del PJ nacional, la visitó por última vez en noviembre pasado. Insfrán sigue siendo un aliado incondicional para la expresidenta.

Ricardo Quintela estuvo en San José 1111 en dos oportunidades en el último año Instragram Cristina Kirchner

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La CGT y los sindicatos: los que aún se mantienen alineados detrás de la figura de Cristina ocupan bancas en el Congreso. Son los casos de Sergio Palazzo (La Bancaria), Mario Manrique (SMATA) y Vanesa Siley (SITRAJU). Se suman Víctor Santa María (Suther), con peso en el PJ porteño y empresario de medios, así como también el metalúrgico Abel Furlán, mentor del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a cegetistas díscolos, como Aceiteros o Luz y Fuerza. El espacio, además, integra a las centrales obreras alternativas, como la CTA y la CTA Autónoma, con fuerte presencia entre estatales de ATE y docentes. Aunque estos sectores crecieron al calor de los gobiernos kirchneristas, hoy son también territorios de disputa interna. Hugo Yasky, histórico ladero de Cristina, ahora promueve al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) axelista. Pablo Moyano, por su parte, conserva un vínculo con Cristina y la visitó en el 1111, desoyendo tanto a su padre, Hugo Moyano, como a la conducción de la CGT.

Pablo Moyano, junto a Cristina en mayo pasado

Provincia de Buenos Aires: el núcleo duro del kirchnerismo se trasladó, con el curso de los años, de su Santa Cruz original al territorio bonaerense. Allí unos 17 intendentes, algunos representativos como Mayra Mendoza (Quilmes) se alinean con Cristina y Máximo Kirchner, mientras que otros ocho jefes comunales –del denominado Grupo AFA- le son afines. Sin embargo, el MDF de Kicillof reúne a 38 intendentes, al tiempo que otros 18 alcaldes reportan a Sergio Massa en el Frente Renovador. Además, Máximo Kirchner viene de perder la presidencia del PJ bonaerense a manos de Kicillof. Sin embargo, en la Legislatura el peso del kirchnerismo es evidente: en el Senado hay 13 legisladores de ese espacio, más algunos afines, contra solo cinco axelistas y tres massistas. Y en Diputados, el kirchnerismo suma 18 bancas, contra 10 del MDF, otras 10 del Frente Renovador y tres del grupo AFA. Kicillof debe tener el acuerdo de este espacio.

Gustavo Menéndez y Mayra Mendoza, dos de los intendentes del conurbano que visitaron a Cristina Kirchner en su lugar de detención Instagram

Santa Cruz: en la provincia que lo vio nacer, el kirchnerismo cuenta con cinco intendentes sobre 15 posibles, tres diputados nacionales sobre 5 totales, un senador nacional sobre tres y nueve legisladores sobre 24. En los últimos dos años perdió representación legislativa y fue doblegado en la disputa legal por el control de la Corte santacruceña, pero en los comicios de medio término le avisó al gobernador Claudio Vidal –surgido de la interna peronista-sindical- que sigue en condiciones de disputarle el poder.

Visitas y tobillera

Pese a que en los últimos meses restringió sus encuentros políticos, Cristina Kirchner tuvo en 2025 medio año de mucha actividad en San José 1111. Allí recibió a presidentes y expresidentes extranjeros, como Lula Da Silva (Brasil) y Ernesto Samper (Colombia); a nuevos aliados peronistas como Juan Manuel Urtubey y a dirigentes que buscan volver al partido, como Miguel Pichetto; también a gobernadores como Kicillof y el riojano Quintela, entre otros.

Además pasaron por el departamento de Cristina Kirchner el célebre cantante cubano Silvio Rodríguez; la titular de Abuelas, Estela de Carlotto; el liberal Carlos Maslatón y la referente de la izquierda Myriam Bregman. Pero la expresidenta sigue esperando una visita que se considera clave para el futuro del peronismo: la de Kicillof. “Axel es de las pocas personas con las que siempre tuvo bien diálogo, si hasta le decía Axelito”, deslizaron en La Cámpora.

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Axel Kicillof cuando visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 el primero de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas nacionales EGM Fotos

Desde allí sumaron: “Él tiene que dar el puntapié inicial para ir a verla”. Entre los dirigentes que se mantienen fieles a Cristina, pese a que ya transcurrió un año de la condena y tuvieron escaso contacto con ella, destacan que su nombre aparece entre los políticos más valorados del país –junto a Milei, Patricia Bullrich, Kicillof y Bregman- y se quejan del trato que le dispensa la Justicia: “La tobillera, a ella, como ser humano, la denigra”, enfatizan.

En un informe reciente, el kirchnerismo sostuvo que “más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en nuestro país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios”, lo que comparan con la actualidad más restringida de Cristina. Por eso harán hoy un “abrazo simbólico” a San José 1111 y el 20 de junio convocan a un acto en Parque Lezama, donde el principal orador podría ser Máximo Kirchner.