Javier Milei se reunió con el gobernador de San Pablo, en plena campaña electoral brasileña

En el inicio de una jornada de fuerte impacto político, el presidente Javier Milei ingresó esta mañana al Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno de San Pablo, para mantener una reunión a puertas cerradas con el gobernador Tarcísio de Freitas.

El encuentro en la sede del gobierno paulista marca el inicio formal de la agenda del mandatario argentino en Brasil este sábado, en una visita diseñada para exhibir su alianza con el espectro conservador brasileño y dar un explícito espaldarazo a la oposición, sin ningún tipo de contacto con el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina en San Pablo gentileza

Milei arribó a la casa de gobierno a las 9.45. Sonriente, se fundió en un abrazo con el gobernador paulista y comenzó a conversar al oído con él, mientras escuchaban la bienvenida de la guarda de honra de la Policía Militar, cuyos efectivos vestían uniforme de gala con túnica roja y los recibieron con el sonido de trompetas.

En las escalinatas de ingreso, la gobernación paulista dispuso un detalle con clara lectura política: modificó la tradicional alfombra roja por una de color azul, en un guiño explícito a la “marea azul” conservadora que las fuerzas de derecha buscan consolidar en Sudamérica.

“Oficialmente nos dijeron que es por los colores de la bandera argentina”, comentó con ironía a LA NACION un integrante del equipo de ceremonial de Freitas.

Tras la foto oficial con el gobernador y la comitiva argentina -integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el cónsul general en San Pablo, Luis Kreckler-, los mandatarios ingresaron a la residencia oficial.

Durante el encuentro, Milei recibirá la Orden del Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el estado de San Pablo. De la reunión de trabajo participan también el intendente capitalino, Ricardo Nunes, y el senador Flavio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) para los comicios de octubre.

El hijo del expresidente y precandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro EVARISTO SA - AFP

La cita en la gobernación paulista es el paso previo a la actividad central de la gira. Más tarde, Milei se trasladará al estadio Mercado Livre Arena Pacaembú para convertirse en la figura principal de la convención nacional del PL, donde la cúpula del partido ungirá formalmente la candidatura de Flávio Bolsonaro.

La entrega de la distinción a Milei coincide con un estrechamiento en los lazos entre Freitas y Milei. En 2024, Tarcísio le concedió el mismo reconocimiento a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, en una ceremonia similar. Freitas, exministro de Infraestructura de Bolsonaro, es candidato y favorito para ser reelecto en el gobierno de San Pablo en octubre. Antes de que Jair Bolsonaro se decantara, a fin del año pasado, por su hijo Flávio como su heredero político para los comicios de octubre, el gobernador paulista aparecía como el favorito del mercado y parte de la oposición para competir por la presidencia de Brasil ante Lula.

El desembarco de Milei en San Pablo vuelve a exponer la absoluta distancia institucional con el Palacio del Planalto.

Sin reuniones previstas con autoridades del gobierno de Lula, el mandatario argentino apuesta a proyectar su liderazgo regional en un territorio clave, en una visita signada además por el reciente bloqueo judicial que le impidió viajar a Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

“Misión: liberar a Brasil de los rojos (comunistas)”, escribió el hijo mayor de Bolsonaro la noche del viernes, en un posteo en sus redes junto a una animación con inteligencia artificial junto a Milei.

En el video, que termina con los rostros del presidente Lula y la primera dama, Janja da Silva, con caras de pavor viendo a Milei y Bolsonaro en una pantalla gigante, se ve al presidente argentino y a Flavio Bolsonaro aterrizando en paralelo, en dos aviones de combate, una con los colores de Brasil y otra de Argentina, para llegar al estadio que recibirá el acto.