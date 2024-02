escuchar

El expresidente del banco HSBC Gabriel Martino mantuvo un tenso cruce esta mañana con el periodista Ernesto Tenembaum. Fue en el marco de una entrevista radial en la que discutieron sobre la “batalla cultural” que promueven Javier Milei y su equipo de gobierno. “Entiendo que vos una vez más apuestes por estar cerca del solcito, no me lo vendas como batalla cultural”, le dijo el conductor ante el alineamiento del empresario con el Presidente.

Consultado por Tenembaum en Radio Con Vos respecto a su apoyo a Milei, si bien primero trabajó con el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Martino dijo que retomó en diciembre el diálogo con el Presidente tras su cruce en un almuerzo con empresarios en Mar del Plata, donde el libertario le recriminó en aquél entonces: “Vos jugaste para Larreta”.

A que no saben con quien estoy cenando?⁦@JMilei⁩ pic.twitter.com/UudTa1yHBv — Gabriel Martino (@pajaromartino) February 28, 2024

“Soy un optimista nato. Quiero vivir en la Argentina, no me quiero ir. Estamos otra vez ante una chance. Mi optimismo en 2016 -en el gobierno de Mauricio Macri- fue porque teníamos una chance y no se pudo. Argentina no tiene un problema económico, es político, cultural y ético. Estos últimos cuatro mandatos kirchneristas, que fueron los peores de la historia, lo más dañino que hicieron es quemarle la cabeza a los argentinos”, argumentó el empresario.

Al ser consultado sobre si el cambio cultural y ético no implica también que el Presidente cambie las formas en las que se dirige a los políticos en redes sociales, Martino apuntó contra la corrupción y mencionó a la artista Lali Espósito, acusada por el Presidente de cobrar sumas millonarias por brindar conciertos municipales. “El cambio ético me refiero al choreo que existe respecto de muchísimos políticos en estos últimos años. Yo quiero que las cosas se hagan. Yo voy a juzgar al Gobierno de Milei por dos temas: que se implementen las cosas, y que la sociedad vea una luz al final del túnel para que acompañe el proceso. Todo lo demás son discusiones. La artista que es contratada con un cachet pornográfico respecto a un funcionario público que no puede pagar los sueldos y está llorando para pagarlos, no me parece ético. No es un tema de la artista, es un problema general”, explicó.

Tras ello, Tenembaum le replicó: “¿Gestionar deuda para un país que no la puede pagar no es un problema ético, pero una artista que cobra es un problema ético?”, a lo que el empresario respondió: “Eso lo decís vos que sos periodista de que Argentina no puede pagar la deuda, pero sí la puede pagar. Si te entran $10 tenés que gastar $10. Argentina tiene un serio problema de educación. Algunos modos los podemos discutir, la esencia argentina es el cambio cultural. Argentina dejó de ser un país normal, entonces tenemos que tratar de encarrilarla. Van a haber un montón de cosas en el medio que le van a doler a la gente, el tema es si la gente la aguanta o no. Ese es el punto”.

Frente a tales dichos, y volviendo marcar sobre la batalla cultural, el periodista insistió: “Es un cambio cultural en el cual cada uno piensa que la culpa la tiene el otro. Hacés hincapié en el kirchnerismo, y yo te diría, ¿vos estás seguro que Larreta gastó todo por cosas que eran realmente útiles para la gente o también tuvo gastos pornográficos? El tipo que más recitales hizo en su vida que es [Daniel] Scioli y hoy es funcionario central del gobierno. ¿De qué cambio cultural estamos hablando de alguien que agrede así? Puedo entender que le demos chance, dar la batalla cultural desde las posiciones de Milei y tuya no me parece, no es agradable”.

En ese momento, Martino dijo: “Tengo una visión de que Argentina necesita una cambio cultural para ser un país normal, sin inflación, con educación, sin estar al lado de Venezuela y Cuba”.

“Pero de [Jair] Bolsonaro y de [Donald] Trump”, le replicó Tenembaum en referencia al alineamiento ideológico con Milei. Luego, el empresario salió al cruce: “Esa es tu opinión. ¿Qué te metés a opinar vos de la democracia más importante de Estados Unidos si ellos eligen a Trump?”

Y Tenembaum volvió a plantear: “Por supuesto que me doy cuenta que a vos no te jode esto. Hay una diferencia enorme entre el cambio cultural que vos proponés y el que yo quiero que tenga la Argentina. Creo en la educación pública, que no se puede dañar a la producción. Veo un presidente que agrede y humilla. Es una batalla cultural que está en las antípodas de alguien democrático y liberal y que cree en un ajuste equitativo. Entiendo que vos una vez más apuestes estar cerca del solcito, no me lo vendas como batalla cultural”.

Fue en ese momento que Martino lanzó contra el periodista: “Eso es mentira. Yo no vivo del Estado. Vos dependerás del Estado. A mí me importa un bledo el Estado. Yo quiero vivir acá, no tengo negocios que dependan de la Argentina. No dependo de ningún puesto. Apoyé a Macri porque necesitábamos un cambio. Si vos denostás mi opinión, bárbaro. Si vos querés kirchnerismo me parece bárbaro”.

“Cero”, le respondió Tenembaum, para luego decir: “Yo enfrenté al kirchnerismo cuando vos estabas callado la boca”.

Y el empresario remató: “A mí me persiguió el kirchnerismo y vos no hiciste nada. Vos me decías, ‘¿cómo vas a votar a Macri que no gana?’”.

LA NACION

Temas Ernesto Tenenbaum