Javier Milei acusó a periodistas de “hacerse los distraídos” y Tenembaum lo cruzó

El presidente Javier Milei se solidarizó este lunes por la tarde con el periodista español Vito Quiles por presuntas amenazas que habría recibido supuestas por parte de Oscar Puente, ministro de Transporte de Pedro Sánchez. Se trata del mismo funcionario que había acusado al líder de La Libertad Avanza (LLA) de “ingerir sustancias”. A través de un posteo en la red social X, el Jefe de Estado denunció “persecución” por parte de la administración Sánchez y aprovechó para lanzar dardos contra periodistas locales: “Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista, toda la progresía local, desde [Ernesto] Tenembaum y [Marcelo] Longobardi hasta [Luis Novaresio] y [Jorge] Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos”.

El conductor del ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en Radio con Vos no tardó en hacerse eco de la publicación del mandatario y respondió a sus dichos en la plataforma de Elon Musk. “Nadie llora dictadura. No es para tanto. Solamente que no está bien escrachar a los que piensan distinto. No está bien tratar de terminar con la libertad en nombre de la libertad. Además, no va a funcionar. El aparato del Estado no es tan poderoso para lograrlo”, insistió.

Tenembaum no fue el único en contestar a la publicación de Milei. El mismo Vito Quiles agradeció al mandatario por brindarle su apoyo de manera pública: “Muchísimas gracias, Presidente. Me preocupa que tenga que ser usted el que defienda la libertad de prensa en otro país. Aquí sufrimos una auténtica tiranía que nos pone en riesgo a todos los disidentes. Aún así, lucharemos por la libertad. Le envío un fuerte abrazo”. “Ánimo Vito”, coronó el mandatario.

El intercambio entre Vito Quiles y Oscar Puente que originó la denuncia por amenazas

El pasado domingo, el periodista español acusó en redes sociales al titular de la cartera de Transporte no solo de estacionar mal su auto si no también por emplear un vehículo de la flota oficial para ir a un concierto de Taylor Swift: “Óscar Puente me acusó de mentir, tanto en X como en el Senado, por contar que aparcó mal el coche oficial para irse de concierto. Pues bien; aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu. Misma matrícula. ¿Quien mentía, ministro?”.

Sin titubear, el integrante del Gabinete de Pedro Sánchez le contestó con insultos: “Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro”.

A raíz del posteo, desde el Partido Popular (PP) español reclamaron su “cese fulminante” del Gobierno. “La degeneración: hoy un ministro de España ha amenazado y llamado a un periodista ‘saco de mierda’. Si Sánchez no le cesa fulminantemente y sus compañeros no condenan esta agresión, estarán avalando a Puente. Mi apoyo a los profesionales que sufren estos ataques del Gobierno”, escribió en redes el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado.

El dañado vínculo entre Javier Milei y Pedro Sánchez y nuevo viaje a España

Respecto de la relación entre la Argentina y España, el Gobierno español retiró a su embajadora en Buenos Aires en respuesta a la intervención de Milei en un acto del partido Vox el pasado 19 de mayo en Madrid en el que calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Pedro Sánchez.

El último embate del jefe de Estado contra Sánchez se da antes del viaje del Presidente a Madrid -tras participar de la cumbre del G7 en Italia y la Cumbre Global por la Paz en Suiza-. Según la agenda oficial, estará allí el viernes para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana “por su defensa de las ideas de la libertad”.

