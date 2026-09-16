El embajador de China respaldó el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas

El embajador chino en la Argentina, Wang Wei, se sumó al reciente debate internacional por el histórico reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas y aseguró que Pekín “acompaña” al país en la demanda a Reino Unido.

“De nuestra parte, China acompaña el legítimo reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas”, expresó este martes el funcionario durante la recepción por el 77° aniversario de la fundación de la República Popular China. En el público se encontraban, entre otras personas, el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El embajador añadió asimismo que China mantendrá su posición como “segundo socio comercial”, “primer destinatario de las exportaciones agroindustriales” e “importante fuente de inversiones para la Argentina”.

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El apoyo del funcionario chinó llegó en medio de un aumento de la conversación internacional por la cuestión Malvinas. Las tensiones diplomáticas recrudecieron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que no descarta “revisar” la posición de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas y asegurara que no acudiría en ayuda de su socio europeo en un eventual conflicto con la Argentina. Hasta ahora, Estados Unidos —como la mayoría de países occidentales— reconoce que Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por la Argentina.

La repercusión de estas declaraciones fue tal en la Argentina que el gobierno de Javier Milei dedicó una cadena nacional a anunciar una serie de medidas, entre ellas sanciones a empresas petroleras que exploten el recurso cerca de las islas, la construcción de una base en Tierra del Fuego, y el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y multar a firmas sin autorización.

Trump también se ofreció como eventual mediador entre ambos países. En su visita a Irlanda este sábado, dijo que está dispuesto a intervenir ante un “potencial desastre”. “Las islas Malvinas... Acá vamos de nuevo”, introdujo Trump. “Son muy interesantes. El Reino Unido tiene algunos problemas con la inmigración, con la energía, así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Están muy lejos”, dijo en conferencia de prensa al medio GB News.

Y, al también mostrar su decepción con Londres por la falta de apoyo a Washington en la guerra con Irán, sumó: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”.

Trump fue el primero en volver a referirse a la causa Malvinas AP Photo

Ahora, Trump podría tener un cara a cara con el primer ministro británico, Andy Burnham, la semana próxima en Nueva York, donde se desarrollará la Asamblea General de las Naciones Unidas, revelaron medios ingleses.

El diario británico The Times fue el primero en informar, en base a una fuente al tanto del asunto, que “está previsto” que Burnham se reúna por primera vez con Trump, luego de que ambos líderes mantuvieran dos conversaciones telefónicas desde que el premier asumió el cargo, en julio pasado. The Telegraph, The Guardian y la agencia Reuters también dieron cuenta del posible encuentro, que no fue confirmado oficialmente ni por Downing Street ni por la Casa Blanca.