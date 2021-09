El embarazo de Fabiola: el mensaje de Juan Manzur a Alberto Fernández en medio de un acto

Este mediodía, horas después de que desde Presidencia confirmaran que la primera dama Fabiola Yañez está embarazada de 10 semanas, el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, habló en un acto desde Pilar, dijo que lo hacía en nombre del presidente Alberto Fernández y aprovechó la ocasión para hacerse eco de la noticia.

“Un abrazo grande al Presidente. Ayer nos enteramos de que se le va a agrandar la familia, le mandamos un aplauso también”, dijo entre risas el funcionario tucumano. Con esta frase, el ministro fue uno de los primeros funcionarios de primera línea que hizo alusión al bebé que espera la pareja presidencial.

La noticia se conoció de manera oficial ayer, cerca de las 8 de la noche, a través de un comunicado oficial de la Presidencia. Las versiones sobre un posible embarazo de la primera dama comenzaron semanas atrás, cuando Yañez se mostró a mediados de agosto junto a Fernández en un evento en Misiones y se la vio, en una foto, con un gesto particular: sentada en primera fila, llevaba las manos a la altura de su vientre y lucía un traje oscuro algo ajustado que le marcaba la panza. Entonces fue que comenzaron los rumores al respecto.

Una sola vez el Presidente se refirió a esta posibilidad. Días después de esa foto, en diálogo con Radio 10, al ser consultado al respecto dijo: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

La frase la lanzó luego de que uno de los periodistas le comentara que había sido padre hace poco y que la tarea es una experiencia maravillosa pero tiene una contra, se duerme poco. Entonces le consultó: ¿Usted, está preparado?. Tras ello Fernández tomó afirmó: “Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”. Entonces el periodista insistió: “¿Pero hay alguna novedad por ahí?”; sin embargo el Presidente prefirió esquivar la respuesta y contestó: “No sabemos, esperemos, esperemos”.

Noticia en desarrollo