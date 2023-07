El enigmático mensaje de Elisa Carrió: “A los creyentes y no creyentes, este es el último aviso”

escuchar

Luego de una batería de fuertes declaraciones mediáticas, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, utilizó hoy las redes para enviar un enigmático mensaje. “A los creyentes y no creyentes este es el último aviso” , escribió, y reforzó: “Los reportajes recientes son ÚLTIMO AVISO”. La publicación de la ahora candidata a diputada del Parlasur de Juntos por el Cambio fue acompañada de una foto suya junto a una figura de la Virgen.

A los creyentes y no creyentes este es el último aviso.

Los reportajes recientes son ÚLTIMO AVISO pic.twitter.com/DEyiOlrc3x — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 2, 2023

“Hay gente que cree que la solución es ir a una ultraderecha y a la represión; yo no”, dijo Carrió, en diálogo con LA NACION. La dirigente política que se sumó a la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta contó que visualiza un escenario económico, político y social demasiado sombrío, que le trae reminiscencias de la crisis de 2001.

Según declaró en su última entrevista con este medio, la líder de la Coalición Cívica está convencida de que, en caso de ganar las elecciones, el próximo gobierno deberá ser pragmático y conciliador a la hora de aplicar reformas para evitar un estallido de violencia. “Cuando hay anomia y crisis, no se puede gobernar por imposición” , adviertió

Carrió, que aceptó ser precandidata al Parlasur en el frente de Larreta, dice que volvió del retiro para mantener la “esencia” de JxC.

Orígenes

El último jueves, Carrió encabezó un encuentro en el Instituto Arendt junto al exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, donde hizo un repaso anecdótico de los inicios de Cambiemos. “Si nosotros [la Coalición Cívica] no equilibrábamos y yo me asociaba con Mauricio [Macri], se terminaba Juntos por el Cambio (JxC) porque el radicalismo rompía”, aseguró, y reforzó: “El sacrificio que nosotros tuvimos que hacer fue poner un factor de equilibrio para que JxC se mantenga unido” .

La exdiputada nacional pasó así a hacer una recapitulación de los inicios de Cambiemos, cuando se alió a Mauricio Macri y al radicalismo. “Yo tuve que hace un salto supra-ético en 2015″, dijo, y explicó: En algunos momentos, alguien tiene que perder para que gane la nación, y yo hice un salto ético quizás impensable, que es hacer una alianza con el hijo de Franco Macri”.

“Yo no dormía de noche, no sabía lo que me decía mi conciencia, lo que me decía Dios. Un día en Concepción del Uruguay, en la tumba de [Justo José de] Urquiza, me di cuenta de que él perdió para que gane la nación; él perdió en el pacto masónico de 1858, cuando él decidió perder para que se incorporara la provincia de Buenos Aires. Ahí decidí que yo iba a perder, esto fue en secreto, nadie supo nada”, continuó, y agregó: “A partir de ahí, de esa estrategia, empecé a tratar de equilibrar”.

Carrio aseguró que a Macri lo acompañó “hasta el final”. “Ya no lo quiero tanto, pero tengo un buen diálogo político”, dijo, luego de señalar al fundador del Pro por inclinar su liderazgo “hacia el extremo de la derecha”.

LA NACION

Temas Elecciones 2023