El filoso recuerdo de Elisa Carrió sobre su acuerdo con Mauricio Macri: “Yo no dormía de noche, no sabía lo que me decía mi conciencia”

escuchar

Días después de un dramático cierre de listas, la fundadora de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, hizo un repaso anecdótico de los inicios de Cambiemos, y aseguró que su espacio político fue clave para mantener unido el frente opositor de Juntos por el Cambio. “Si nosotros [la Coalición Cívica] no equilibrábamos y yo me asociaba con Mauricio [Macri], se terminaba Juntos por el Cambio (JxC) porque el radicalismo rompía”, aseguró, y reforzó: “El sacrificio que nosotros tuvimos que hacer fue poner un factor de equilibrio para que JxC se mantenga unido” .

“Jamás esta fuerza política estuvo en los extremos y jamás va a estar en que el costo para una Argentina nueva sea el derrumbe total de sus clases medias”, apuntó Carrió, quien será candidata al Parlasur en la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta como aspirante al sillón de Rivadavia. “El eje es continuación exacta del ‘83: república, democracia, justicia y derechos humanos”, subrayó, en una charla junto al exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en el Instituto Hannah Arendt.

La exdiputada nacional pasó así a hacer una recapitulación de los inicios de Cambiemos, cuando se alió a Mauricio Macri y al radicalismo. “Yo tuve que hace un salto supra-ético en 2015″, dijo, y explicó: En algunos momentos, alguien tiene que perder para que gane la nación, y yo hice un salto ético quizás impensable, que es hacer una alianza con el hijo de Franco Macri”.

“Yo no dormía de noche, no sabía lo que me decía mi conciencia, lo que me decía Dios. Un día en Concepción del Uruguay, en la tumba de [Justo José de] Urquiza, me di cuenta de que él perdió para que gane la nación; él perdió en el pacto masónico de 1858, cuando él decidió perder para que se incorporara la provincia de Buenos Aires. Ahí decidí que yo iba a perder, esto fue en secreto, nadie supo nada”, continuó, y agregó: “A partir de ahí, de esa estrategia, empecé a tratar de equilibrar”.

Carrio aseguró que a Macri lo acompañó “hasta el final”. “Ya no lo quiero tanto, pero tengo un buen diálogo político” , dijo, luego de señalar al fundador del Pro por inclinar su liderazgo “hacia el extremo de la derecha”.

Estrategia electoral

“Creo, con certeza indubitable, que el año que viene empieza el peor año para la Argentina, cualquiera sea el gobierno que venga”, sentenció Carrió, y aseguró: “Lo digo con certeza, con datos, con respaldo; lo que está en juego es la clase media argentina”.

La dirigente destacó así una serie de cuestiones que consideró clave para la próxima administración. “Esto supone un parlamento donde se tenga muy en cuenta la solidez, la experiencia y la historia para manejar una asamblea como la Cámara de Diputados muy presionada por quienes, como [Juan] Grabois y Cristina Kirchner, están tratando de desestabilizar el régimen”, dijo.

De esta manera, Carrió aseguró haber negociado con el radicalismo al menos dos proyectos que incentiven el crecimiento: una reforma de la ley de Pymes y la eliminación de retenciones, que incluye también una devolución impositiva en forma de bonos. “Son cuestiones que hacen al crecimiento”, dijo, y cuestionó: “Sobreajustar a la clase media es hundirla”.

En el encuentro, que se extendió durante más de dos horas, Carrió también dedicó unos segundos para referirse a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. La exparlamentaria se retrotrajo al conflicto por la instalación de vallas frente al domicilio de Cristina Kirchner, en Recoleta, situación que provocó fuertes manifestaciones que culminaron con el intento de magnicidio a la vicepresidenta. “Patricia Bullrich no sabe parar”, sentenció Carrió, al recordar una cumbre entre dirigentes. “Es a un lugar a donde yo no quiero ir”, dijo, y subrayó: “Conociendo la historia de occidente y de la región es saber que no quiero ir a algunos lugares”.

LA NACION