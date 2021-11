El exsocio de Javier Milei lo comparó con Hitler y Stalin, y dijo que se convirtió “en un miembro rancio de la casta política”

No es la primera vez que el economista Diego Giacomini, quien escribió un libro en coautoría con Javier Milei, apunta contra el referente liberal y critica las propuestas del representante de Avanza Libertad desde que decidió lanzarse a la política. Un sistema que Giacomini deslegitima porque no vota desde el 2007 y no cree en la democracia, según dijo en entrevistas anteriores.

En una entrevista con Baby Etchecopar, en Radio Rivadavia, Giacomini volvió a cuestionar a quien supo ser su amigo: Javier Milei. Durante el encuentro, apuntó contra la propuesta electoral y el mensaje político que encarna el diputado electo, y lo comparó con Adolf Hitler y Josef Stalin.

En una entrevista previa, el economista había expresado: “Milei en su discurso dijo ‘votame y serás libre’, pocas cosas más monstruosas que esas. Es una vergüenza ética”. Y, en esta oportunidad, reforzó sus dichos: “La gente no necesita a nadie que los salve. ¿Quiénes vienen a salvar a las personas? Los Hitler, los Perón, los Mussolini, los Stalin y cualquier ejemplar de América Latina, que los hay a montones. También, los conservadores rancios que usan a la política y al Estado para lo que ellos piensan que está bien. Ellos siempre eligen enemigos: Stalin tenía de enemigos a Hitler y a la república. Hitler, a Stalin y a la república. Perón a los conservadores y al campo. ¿Por qué? Porque construyen su accionar en base al odio hacia el enemigo. Lo mismo que Javier, exactamente”.

Además, Giacomini -que también se posiciona en la “lucha contra la casta”- criticó que el futuro legislador se exprese en contra de la misma mientras buscó formar parte del Congreso Nacional. “Él ahora está rodeado de gente que conoce desde hace muy poquito, gente de capacidad nula, que solo quiere acceder al Estado por un salario y un cargo, como cualquier miembro rancio de la casta política, en esto es en lo que se ha convertido Javier Milei”, dijo. E insistió: “Construye en base al odio”.

Noticia en desarrollo