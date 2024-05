Milei volvió a defender la gestión de Pettovello en medio de las denuncias contra piqueteros

Escuchar

El presidente Javier Milei dijo este sábado desde España que el Pacto de Mayo, previsto para el 25 de este mes, podría ser en “junio o julio”, en caso de que no se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal, cuyo tratamiento parlamentario se retrasó. Además, volvió a defender la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la denuncia por la supuesta estructura montada por piqueteros para beneficiarse de los planes sociales. “Le sacó la careta al peronismo”, aseveró.

“Encontró un montón de desastres. Lo que está haciendo es maravilloso, le sacó la careta al peronismo. El peronismo venía ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y en realidad creaban pobres para convertirlos en esclavos. El peronismo no fue el abanderado de los pobres. Y eso lo está dejando de manifiesto Pettovello. Demuestra lo mentirosa que es la izquierda, que se daba de opositor y eran socios en este negocio”, lanzó el libertario.

“Voy a ir al hueso, y a los corruptos les voy a romper los huesos. Que la gente entienda que vivimos en una república y hay independencia de poderes, entonces nosotros vamos a denunciar, Pettovello no se va a cansar de denunciar, yo sé que no se va a cansar, le gusta dejar en evidencia a estos chorros, está en su ADN desenmascarar a estos delincuentes”, agregó.

En tanto, en otro de los tramos de la charla, el libertario, que había puesto como condición la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal para firmar el pacto con gobernadores y dirigentes políticos, indicó: “Si no es en julio, será en julio, no importa. Tarde o temprano las reformas estructurales las vamos a hacer”. En ese sentido, remarcó al augurar una victoria a futuro el año próximo: “Si no, en 2025 [luego de las elecciones parlamentarias]. El proceso de reformas es irreversible porque lo decidió la gente. Si la política no se quiere enterar, les irá mucho peor en 2025. Lo único que espero de la política es miseria, bloqueo, palos en la rueda y trampa. No me sorprende nada”. Las declaraciones del Presidente llegan luego de que el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipara el posible cambio de fecha mientras continúan las negociaciones en el Congreso.

En ese contexto, dijo que la dificultad para que se aprueben las leyes del oficialismo en el Congreso se debe a la política. “Nosotros estamos logrando cosas a pesar de la política. No sólo la política no nos acompaña sino que además se encarga de ponernos palos, de obstruir, de tratar de apostar al fracaso. Que la política nos quiera bloquear no nos afecta porque tenemos desarrollado un programa que es a prueba de todo”, advirtió.

Por otro lado, casi al final de la entrevista, se escuchó la voz de Karina Milei, quien confirmó la fecha de la reunión con Zuckerberg. “Esperá que le pregunto al Jefe”, dijo, como habitualmente suele referirse a ella, al ser consultado sobre su mano a mano. “Kari, ¿cuándo viajamos a San Francisco?”, preguntó el Presidente y fue en ese momento en que se escuchó la voz de su hermana, que no suele realizar discursos públicos pero que en estas semanas comenzó a levantar su perfil. “El 27″, afirmó la funcionaria.

Tras esa confirmación, Milei continuó: “El 27 de mayo salimos para San Francisco y vamos a tener una reunión con todos los popes tecnológicos, entre ellos Zuckerberg”. La agencia Bloomberg había anticipado que el mandatario argentino se encontraría con el creador de Facebook y otros líderes gigantes tecnológicos en Silicon Valley a fines de mayo.

Visita a España

Al ser consultado por su estadía en España para reunirse con empresarios y asistir a un encuentro del partido ultraderechista Vox, Milei dijo que les explicó a los inversionistas “sobre la herencia recibida” del gobierno anterior y el rumbo del plan económico. “Lo que motiva a los empresarios españoles [a invertir] es lo mismo que motiva a todos los del mundo y a los argentinos, el tema de derecho de propiedad, que cuando uno hace una inversión pueda apropiarse de los resultados sin la interferencia del Estado. Si invertís bajo condiciones y te fue bien, pero te suben los impuestos porque a los políticos les parece mal que ganes plata, eso me parece absolutamente espantoso. Lo único que hace es destruir la acumulación de capital, que es lo que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años”, sostuvo.

El Presidente Javier Milei se reunió con empresarios en España. La esperanza en el camino que estamos transitando, la herencia recibida y la importancia de respetar los derechos de propiedad fueron alguno de los principales temas que se han conversado durante de la reunión ex twitter X

Además, dijo que les explicó los objetivos del DNU 70 y de la Ley Bases. “Implican un salto de 90 puestos en libertad económica y es una reforma ocho veces más grande que la de [Carlos] Menem y tenemos pendiente más de 3000 reformas. Tenemos elaboradas 4000 reformas estructurales que nos convertirían en el país más libre del planeta”, aseguró.

“Que tengan la tranquilidad de que nosotros respetamos la vida, la libertad y la propiedad; eso tiene implicancias que son muy seguras para los empresarios. Explicamos cómo le vamos a dar sustento en el tiempo a lo que estamos impulsando”, agregó luego.

Atraso cambiario

En la entrevista, una vez más, el Presidente negó que haya atraso cambiario o que sea necesaria una devaluación. Contrario a economistas que, según el mandatario, plantean que la Argentina está cara en dólares y que por eso hay que hacer la devaluación, Milei indicó que para afirmar eso “hay que conocer un vector de precios que nadie conoce” y que “hacer un promedio histórico no sirve para nada porque [en la Argentina] hay volatilidad”.

“Tenemos una apreciación cambiaria porque tenemos altos impuestos, problemas de infraestructura de contratos, entonces tenemos problemas porque la economía no es lo suficientemente abierta. Eso hace que la economía sea cara en dólares”, argumentó.

“¿No sería mejor que trabajáramos en resolver estos problemas en lugar de estar pidiendo una devaluación para bajarle el sueldo a la gente y así aumentar los pobres?”, preguntó para luego agregar: “Nosotros decidimos cuidar a los argentinos de bien y no bajarles el salario. Nuestro programa es mejorar la competitividad real”.

