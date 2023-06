El gabinete de Alberto Fernández quedó con ocho ministros candidatos y facturas pendientes

escuchar

“El gabinete va a seguir igual, porque este Gobierno fue raro desde el día uno″. La sentencia, salida de un despacho importante de Balcarce 50, describe la sensación predominante en el gobierno de Alberto Fernández luego del cambiante cierre de listas para las PASO, que dejó heridos, reproches apenas contenidos y una tarea con “plazo fijo”. Es que ocho ministros serán candidatos a distintos cargos en agosto y octubre, por lo que deberán al menos combinar gestión y campaña en los poco más de cinco meses que restan del mandato.

“Coordinación no hubo prácticamente nunca, y no creo que esto cambie”, se sinceró un alto funcionario en relación a lo que vendrá. “Lo hacen todos los gobiernos, también el porteño, en el que muchos funcionarios son candidatos”, retrucaron desde la Casa Rosada, apuntando a la tropa de Horacio Rodríguez Larreta.

En el día posterior al cierre de listas, los más optimistas eran los ocupantes del quinto piso del Ministerio de Economía. “Las peleas internas políticas que sigan en la oposición, nosotros gestión y unidad. Todos juntos para ganar”, contestaron sin ocultar su satisfacción, en el entorno del ministro de Economía, Sergio Massa, ungido precandidato a presidente luego de la sorpresiva marcha atrás con la fórmula Eduardo De Pedro-Juan Manzur y el movimiento de pinzas que terminó con Daniel Scioli fuera de la competencia para las PASO. “Me parece que Sergio y Rossi van a ayudar a que esté bien activo y mejor coordinado. Sergio es el candidato a presidente del peronismo con el apoyo de todos”, se ilusionaron desde un ministerio que, paradójicamente, quedó fuera del reparto.

“Nos quedamos con ganas de votar a Scioli, a los progres sí les dieron las PASO”, dijeron desde un despacho con simpatías por el exgobernador bonaerense, y en referencia al dirigente social Juan Grabois, quien sí será candidato a Presidente en una lista alternativa a la de Massa.

El compañero de fórmula de Massa, el jefe de gabinete Agustín Rossi, no piensa en modificar la rutina de trabajo, en el que no figuran las reuniones con el gabinete en pleno, encuentros en los que podrían surgir diferencias y disensos. De hecho, no convocó a ninguna, y la última fue en noviembre de 2022, aún con Manzur como jefe de Gabinete. “El oficialismo ha mostrado responsabilidad para afrontar los desafíos que tiene la Argentina de la manera más armónica posible”, dijo Rossi a radio Futurock.

Cerca de De Pedro se esforzaron en asegurar que “no hay rencores” ni cuentas pendientes por su frustrada candidatura. “Vamos a construir la victoria de Sergio Massa presidente y Axel Kicillof gobernador”, dijo De Pedro el viernes. Sin diálogo con el Presidente, concentrará sus fuerzas “más adelante” en su candidatura a senador nacional bonaerense, en tándem con Kicillof y Máximo Kirchner, cabeza de lista de diputados en el mismo distrito. “Wado estaba al tanto de que podía pasar. El que se comió la curva fue Manzur, que no quería el acuerdo”, describieron cerca de Massa.

Reparto de candidaturas

En el reparto de lugares en las listas, la ley de las compensaciones del oficialismo funcionó a medias. Los albertistas Santiago Cafiero (Canciller) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), que hasta el jueves jugaban con Scioli, se ubicaron en los lugares 5 y 2 de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, mientras Matías Lammens (Turismo) fue elegido para encabezar la lista de legisladores porteños en las PASO. Desde el cristinismo, el ministro Martín Soria (Justicia) será cabeza de lista de diputados en Río Negro, mientras el massista Diego Giuliano ocupará el tercer lugar en la boleta de candidatos a diputados de Unión por la Patria en Santa Fe.

¿Y Gabriel Katopodis? Cerca del ministro de Obras Públicas negaron cualquier cortocircuito por no haber entrado en las listas de candidatos, algo que el exintendente de San Martín había insinuado como una posibilidad concreta. “En la provincia trabajó para la unidad y puso su generosidad al servicio del conjunto. En San Martín todo muy bien, vamos a salir a hacer campaña desde mañana”, afirmaron cerca del ministro, quien también prevé “recorrer la provincia con Axel, visitar obras con Sergio y debatir con la oposición” de aquí hasta el final de una campaña que vislumbran complicada, pero con “chances de ganar”, luego de definidos los nombres de la oferta electoral oficialista.