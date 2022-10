El Gobierno activa contactos reservados con los Moyano para evitar una escalada del conflicto y que impacte en el acuerdo de precios

escuchar

El vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y Hugo Moyano hijo, abogado del sindicato de Camioneros, almorzaron ayer en la Casa Rosada. El encuentro fue como un gesto de distención en medio de la escalada por la negociación de las paritarias del gremio, que busca obtener un 131% de aumento, cifra lejana al 84% que ofrecieron hasta ahora las tres cámaras empresarias del transporte de cargas. “Están tratando de bajarle la espuma y evitar el paro”, definió a LA NACION un importante funcionario sobre el encuentro de ayer, en el despacho de Olmos, en el primer piso de Balcarce 50.

Olmos es un hombre del PJ, exjefe de asesores del Presidente y una de las personas de mayor confianza de Fernández. Integrante de su mesa chica, tiene buenas relaciones con las distintas terminales que componen el Frente de Todos. Hugo Moyano (h.), por su parte, tiene un perfil de diálogo y es escuchado por su padre, Hugo, el jefe histórico del gremio y el que siempre tiene la última palabra.

El almuerzo se dio poco después de que Camioneros pasara este miércoles su tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo, sin acuerdo y en medio de las duras advertencias de Pablo Moyano, número dos del sindicato y quien ya advirtió sobre la posible toma de medidas de fuerza. Amenazó con “desabastecimiento” y “paros por turnos”. Hugo Moyano prevé reunir la semana próxima a la cúpula de la Federación de Camioneros, en la que confluyen los líderes de todas las regionales del país, para evaluar las posibles medidas de fuerza en caso de que no prospere un acuerdo. La cuarta audiencia será el miércoles que viene, a las 14. Sin embargo, Pablo Moyano amenazó con no asistir en una estrategia que se interpreta como un mecanismos de presión. “No sé si vamos a ir. Nosotros ya pedimos lo que consideramos justo. Ellos tienen que mejorar la propuesta”, dijo el dirigente en Infocamioneros, el canal de noticias propia de la organización.

Hugo Moyano (h.), en el centro, es uno de los abogados del Sindicato de Camioneros; se reunió ayer con Juan Manuel Olmos en la Casa Rosada para tratar de acercar posturas en el conflicto salarial del gremio Mariana Araujo - LA NACION

En el medio se dividen las miradas en el Gobierno, donde están quienes confían que habrá acuerdo en breve y quienes evalúan que finalmente lo habrá, pero en el medio habrá alguna medida de fuerza y “demostración de poder de Pablo”. En esa línea hay quienes agregan que eso se verá, además, “potenciado por la interna de la CGT (en la que Moyano tiene un rol importante) y que Pablo viene de perder Independiente, con lo cual hay que contemplar también todo eso”.

El impacto en el eventual acuerdo de precios

La preocupación desde la Casa Rosada va, también, en dos sentidos no excluyentes. uno de otro. Primero sobre la posibilidad de que las negociaciones se traben y haya conflictos. Por otro, cómo el eventual monto del acuerdo de paritarias que se cierre repercutirá en los precios y su posible impacto que haría caer un acuerdo o congelamiento de precios.

Sobre esos puntos se expidió en las últimas horas la flamante ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, quien con la situación de Camioneros prácticamente debutó con un conflicto. “Me parece que el bloqueo es una instancia que resulta violenta y que no puede ser algo ordinario” , dijo Olmos en radio El Destape. El otro mensaje de Olmos que generó polémica fue cuando se refirió a las paritarias. Señaló que el Ministerio de Trabajo busca “apoyar que el acuerdo recupere capacidad adquisitiva y que se pueda también ganar algún punto”. En ese sentido, se refirió a los pedidos de paritarias de 120% o 130% de algunos sectores, como el de los Camioneros.

“Lo que no podemos es generar un nivel de ajuste que también sea excesivo en el impacto de la reproducción del costo de vida. Puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. El tema es que dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás ”, argumentó la funcionaria.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, con los tres directores que mantuvo de la gestión de Claudio Moroni

Consultadas por LA NACION, fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo se mostraron más optimistas que en la Casa Rosada y dijeron que “no ven un panorama negativo” sino “todo lo contrario”, y agregaron que hay tiempo “hasta la primera semana de noviembre tienen tiempo de acordar”. “Puede ser porcentaje, puede ser porcentaje más bono, más suma. Se pueden dar todas la combinaciones”, confiaron.

Quienes conocen de cerca la dinámica del gremio y en especial, la de Pablo Moyano, creen que a esta altura es difícil evitar un paro, pero que finalmente habrá acuerdo. “Va a haber show de Pablo, eso seguro”, afirmaron.

“Le tocó la más difícil, pobre”, se sinceró un funcionario de Gobierno sobre el escenario que enfrenta Olmos, que asumió hace ocho días. Tras lo que agregó que creen que, aunque “con pocas herramientas, va a intentar solucionarlo”.

En el Poder Ejecutivo todavía está fresco el recuerdo reciente del conflicto con el sindicato de los neumáticos, en el que Pablo Moyano terminó interviniendo para destrabar la situación. Fue hace menos de un mes y en Balcarce 50 se ilusionaban con lo que había sucedido. Menos de un mes después hay quienes todavía se acuerdan la advertencia que arrojó “Pablito” unos días después de aquella intervención: “El paro de los neumáticos va a ser un poroto”, dijo en comparación con las medidas que podrían llegar a tomar los camioneros.