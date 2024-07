Cuánto gana un trabajador de call center en la Argentina en agosto 2024

Escuchar

Los trabajadores que pertenecen al sector call center reciben en agosto un incremento salarial, que se desprende del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del rubro, y que incluye un aumento del 9,5% en los salarios.

Según consta en el acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto, la suba corresponde a los meses de julio y agosto de 2024, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 781/20 rama call center.

Allí se establece un aumento salarial del 13,5% no remunerativo: un 9,5% para el mes de julio y un 4% para el mes de agosto 2024. “Sobre dicho aumento se abonarán los adicionales de antigüedad, presentismo y será tomado en cuenta para el SAC”, indica el texto del acta que lleva la firma del secretario de Asuntos Laborales de Faecys, Daniel Lovera; del secretario de Prensa y Difusión, Ángel Martínez; y del secretario general, Armando Cavallieri.

Cuánto gana un trabajador de call center en agosto 2024

Estos son los montos que reciben estos empleados en agosto, que corresponde a lo trabajado en julio:

Mantenimiento: $774.285,51

Administrativo: $775.949,85

Operación A (por horas semanales)

Operación A 20 horas: $323.312,49

Operación A 21 horas: $339.478,20

Operación A 22 horas: $355.643,58

Operación A 23 horas: $371.809,37

Operación A 24 horas: $387.974,82

Operación A 25 horas: $404.140,47

Operación A 26 horas: $420.306,53

Operación A 27 horas: $436.471,65

Operación A 28 horas: $452.637,47

Operación A 29 horas: $468.803,04

Operación A 30 horas: $484.968,83

Operación A 31 horas: $501.134,15

Operación A 32 horas: $517.300,06

Operación A 33 horas: $533.465,81

Operación A 34 horas: $549.631,07

Operación A 35 horas: $565.796,85

Operación A 36 horas: $581.962,31

Operación B (por horas semanales)

Operación B 20 horas: $328.850,33

Operación B 21 horas: $345.292,60

Operación B 22 horas: $361.735,12

Operación B 23 horas: $378.178,01

Operación B 24 horas: $394.620,56

Operación B 25 horas: $411.062,67

Operación B 26 horas: $427.505,50

Operación B 27 horas: $443.947,68

Operación B 28 horas: $460.390,36

Operación B 29 horas: $476.833,13

Operación B 30 horas: $493.275,28

Operación B 31 horas: $509.717,79

Operación B 32 horas: $526.160,57

Operación B 33 horas: $542.602,88

Operación B 34 horas: $559.045,46

Operación B 35 horas: $575.487,69

Operación B 36 horas: $591.930,37

Los incrementos que rigen para estos meses incluyen, adicionalmente, “un adelanto del 5% en forma de asignación no remunerativa (art. 6,ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, con fecha límite de pago el 20 de julio de 2024. Este adelanto será descontado del incremento del 9,5% correspondiente al mes de julio, establecido anteriormente. También las empresas deberán abonar, además de los salarios del mes de julio del 2024, por única vez un adicional no remunerativo del 2,5% con base de cálculo mayo del 2024″, señala el comunicado oficial.

A su vez, las partes firmantes asumieron el compromiso de reunirse en el mes de septiembre, “a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones a los básicos de los incrementos pactados en forma paulatina, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas”, según consta en el mensaje del gremio.

