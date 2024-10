El Gobierno, alterado y con sospechas cruzadas por el “error” sobre Malvinas en un comunicado oficial

Escuchar

“No sé cómo, pero lo tenés que echar”. El ministro de Defensa, Luis Petri escuchó el pedido del alto funcionario de la Casa Rosada, que por orden del presidente Javier Milei le pedía desactivar el escándalo desatado por la aparición de un polémico comunicado en un sitio oficial que informaba sobre una actividad de la Cancillería con autoridades de la Cruz Roja, en la que aparecía la doble nomenclatura Malvinas/Falklands para referirse a las islas en disputa con Gran Bretaña.

Con el “error” ya borrado del sitio argentina.gob,ar, desde donde se descubrió el equívoco, Petri ordenó la difusión de la apertura de un sumario interno y la redacción de un nuevo comunicado, en el que asumía la responsabilidad por lo ocurrido, y la búsqueda del “culpable”, ya identificado según coinciden en distintos despachos oficiales.

Se cerraba así una serie de llamados e intercambios no exento de tensión, que afectaba, sobre todo, a la canciller Diana Mondino, quien antes de viajar hoy a Brasilia para participar de la reunión de ministros de Comercio del G20, dejó en claro que no era, ni ella ni sus colaboradores, la responsable del equívoco.

Luis Petri llega a casa de gobierno Mariano Blanc

A pesar de que en la Casa Rosada opinan que “esta vez el error no fue de ella”, el episodio golpea aún más a la canciller, con su poder recortado poco a poco desde la Secretaría General que encabeza Karina Milei, y un creciente malestar hacia ella en la diplomacia de carrera. Un malestar agigantado por los descuentos en Ganancias ordenados por Milei (que no frenó) y la carta que el Presidente envió el viernes, donde les exigió “un paso al costado” a quienes no coincidan con la política exterior oficial.

Apuntada en principio por el “error”, con comunicadores alineados al Gobierno pidiéndole al Presidente su renuncia, cerca de Mondino apuntaron desde un inicio hacia el Ministerio de Defensa, que primero asumió parcialmente la autoría del comunicado, copiado de la web de la Cancillería y “tergiversado” según voces cercanas al ministro, y luego lo hizo públicamente. La búsqueda de “la cabeza” de un funcionario para responsabilizarlo por la publicación era por estas horas el objetivo común en el Gobierno, con la Secretaría de Coordinación de Malvinas del Ministerio de Defensa como blanco del enojo oficial.

“El comunicado nuestro sobre la reunión estuvo seis días en la página web. Alguien del Ministerio de Defensa lo tomó sin permiso, se lo apropió y le agregó esa palabra, que es nomenclatura de Naciones Unidas desde 1965 pero que nosotros jamás usamos”, responden, enfáticos, desde el Palacio San Martín en defensa de la jefa de la diplomacia nacional, que en sus declaraciones públicas habló de “acto malicioso” y acotó que Petri “ya instruyó a que se realice un sumario de manera urgente” para desvincularlo inmediatamente”.

La canciller Diana Mondino Fabián Marelli

Más allá de la diplomacia verbal de la canciller, quien recordó que su par de Defensa “ha reafirmado en todos los foros internacionales su postura sobre la soberanía argentina de las islas”, la búsqueda de explicaciones entre ambos ministerios fue constante. “No sabían qué contestarnos”, explicaban voces cercanas a Mondino, cuando el pedido de explicaciones también llegó desde el Palacio San Martín al Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.

Desde ese ministerio, en tanto, aceptan que el error surgió desde alguna dependencia propia. Pero aclaran que la Secretaría de Coordinación de Veteranos de Malvinas “solicitó que se subiese el comunicado” de la Cancillería que, curiosamente, fue tomado como propio por Defensa. “ Se modificó el texto, no sólo en esa palabra, fue un accionar malicioso, pero al que lo hizo ya lo tenemos identificado ”, sostuvieron cerca del ministro.

En declaraciones radiales, Petri reconoció que “el Ministerio de Defensa no participó” en la reunión con las autoridades de la Cruz Roja, pero sostuvo que “esto es importante para los veteranos, porque va a permitir la identificación de los caídos en Malvinas”. Petri no quiso identificar a quien calificó como el “responsable malnacido” de la alteración del comunicado, que “no refleja nuestra postura sobre Malvinas”. El coronel Jorge Zanella, coordinador de la secretaría apuntada por el supuesto error, “sólo ordenó subir el comunicado, pero claramente no lo modificó”, sostuvo el ministro de Defensa en declaraciones a radio Mitre.

Milei y Mondino primero decían de respetar el deseo de los isleños, después firmaron un pacto Foradori-Duncan 2 y ahora directamente mencionan como "Falklands" a nuestras Islas Malvinas en documentos oficiales.



No es un error es una entrega de soberanía pic.twitter.com/RAyP6RhX1d — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 23, 2024

Claro que para el kirchnerismo y referentes de la oposición, no se trató de un error. “Milei y Mondino primero decían de respetar el deseo de los isleños, después firmaron un pacto Foradori-Duncan 2 y ahora directamente mencionan como “Falklands” a nuestras Islas Malvinas en documentos oficiales. No es un error, es una entrega de soberanía”, afirmó el diputado Santiago Cafiero, excanciller del gobierno de Alberto Fernández.

“Esta vez Diana no tuvo nada que ver. Y el que fue, intentó esconderse, no sabemos si lo hizo por un error o a propósito”, sentencian desde la Casa Rosada. Cerca de Milei reiteran que la canciller está firme en su puesto, dan por cerrado el episodio y enfocan sus cañones contra varios de los diplomáticos de carrera, que “no acatan la línea oficial” en temas álgidos como la agenda 2030 y el Pacto del Futuro de Naciones Unidas, del que la Argentina ya no forma parte. “Puede haber más cambios”, aseguran, misteriosos, cerca del primer mandatario.