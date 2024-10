Defensa le abrió un sumario y echará al funcionario que llamó “Falklands” a Malvinas en un comunicado oficial

Escuchar

Luego de que el miércoles saliera la palabra “Falklands” publicado en la página argentina.gob.ar, en la parte de Coordinación de Veteranos, que corresponde al Ministerio de Defensa, desde la cartera de Luis Petri emitieron un comunicado en el que aseguraron que iniciaron un sumario para investigar y que echarán al funcionario responsable de incluir esta denominación en la gacetilla. La persona todavía no está identificada.

“Ante el acto malicioso realizado en un comunicado en el que se hace referencia a las Islas Malvinas con un nombre no reconocido por nuestro país, que afecta a la sensibilidad de todos los argentinos, el ministro de Defensa, Luis Petri, instruyó a que se le realice un sumario de manera urgente al responsable para desvincularlo inmediatamente ”, indicaron, en línea con lo que más temprano habían expresado desde la Cancillería, sobre que alguien tuvo mala intención. Diana Mondino, además, se desligó de lo ocurrido al asegurar que las dos publicaciones que emitió su cartera no incluían esa palabra que utilizan los kelpers y los británicos.

Mientras, desde Defensa acotaron: “El ministro recientemente ha reafirmado en todos los foros internacionales su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas, tal como quedó demostrado en la última Conferencia de los Ministros de Defensa de las Américas”.

La palabra de Petri

Esta mañana, el ministro dio más detalles de lo que se sabe hasta ahora sobre este tema, que ocasionó dardos entre su área y la Cancillería el miércoles, y un escándalo para el Gobierno.

Según Petri, hubo una mala intención de alguien que cambió el texto original que llegó desde el área de Diana Mondino y luego la subió a la web argentina.gob.ar, en la parte de Coordinación de Veteranos, de Defensa. “Esto se va a saber porque acá el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas, porque el sistema registra quién ingresó y tuvo acceso a la modificación de la nota”, aseguró en Radio Mitre, aunque comentó que todavía el Gobierno no tiene claro quién fue.

La versión del ministro es que Defensa no participó de la reunión entre Mondino y el vicepresidente de la Cruz Roja Internacional, Gilles Carbonier, que se hizo el 16 de octubre pasado, pero sí que el encuentro tenía un “altísimo interés” para el área de Coordinación de Veteranos de Malvinas, por lo que decidieron subir la nota.

En eso, Petri explicó que el coronel Jorge Zanela, que tiene a cargo la Coordinación y a quien desligó de cualquier responsabilidad en este tema, solicitó que “se levante el link de la Cancillería”, pero no “manipuló la información”. Sobre el accionar del también veterano de guerra indicó: “Simplemente identifica una noticia relevante para las familias y los veteranos de Malvinas, y pide que informática la levante en argentina.gob.ar”.

Entonces, el ministro ahondó sobre el momento en que se introdujo la palabra Falklands. “La Coordinación pide que se suba la nota y, cuando se sube la nota, ahí sí aparentemente se habría manipulado la gacetilla original, se habría cambiado el texto y se habría incorporado esta denominación impropia de Malvinas. Con lo cual estamos iniciando todas las investigaciones para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones”, indicó.

En ese sentido, y al igual que notificó anoche en el comunicado, dijo que él instruyó la realización de un sumario, debido a las diferencias entre el texto que realizó la Cancillería y el que finalmente se subió a la página web oficial del Gobierno, que no solo eran al respecto de “Falklands”, sino también en el contenido que informaba sobre el encuentro con la Cruz Roja. “Esto no puede ocurrir debido a que Defensa no participó de la reunión, entonces simplemente tiene que replicar lo que envía Cancillería”, explicó.

“Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso”, sentenció Petri, sin novedades sobre el autor, ya que alegó que lo que decía el comunicado (que dieron de baja recién cuando estalló la polémica) “no refleja las posiciones” del gobierno de Javier Milei. “Nosotros reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía de las islas. Hace una semana estuvimos con 21 ministros de Defensa de las Américas reivindicando la soberanía de Malvinas, condenando la invasión rusa a Ucrania y los ataques de Hamas a Israel. Logramos mucho consenso en esto, somos claros en nuestra posición, y creemos que es imprescindible defender la soberanía de Malvinas y que estos actos maliciosos hay que condenarlos seguramente”, enumeró.

LA NACION