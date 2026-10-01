El Gobierno anunció que pagará con fondos del Tesoro la millonaria deuda de la obra social de los militares

El gobierno de Javier Milei anunció que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones. Lo hará a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que por falta de pago mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.

Fuentes de la obra social informaron a LA NACION que la cancelación de la deuda se hará en sucesivos plazos, a medida que avancen los acuerdos con los acreedores. Los primeros pagos, según se anunció, serán inmediatos.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) Ministerio de Defensa

Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) tocó fondo. Hace unos días renunció el administrador de la estructura residual del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), coronel retirado Ariel Guzmán, quien trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.

“Los recursos los destinará el Tesoro nacional, pasarán al Ministerio de Defensa y los ejecutará el nuevo Liquidador del IOSFA, Gonzalo Secchi”, informó una fuente de la obra social.

En las últimas semanas se intensificaron las protestas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por despidos, especialmente en hoteles de la obra social que quedarán desactivados, según trascendió.

Al respecto, el diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la totalidad de los puestos de trabajo del personal civil del IOSFA/OSFA, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral”. El legislador advirtió que el proceso de disolución y liquidación del Iosfa pone en riesgo la continuidad laboral de 600 trabajadores, principalmente de las áreas de turismo y farmacias.

La protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ATE

Acuerdos con prestadores

El Ministerio de Defensa anunció que “las reuniones con prestadores permiten acordar pagos y celebrar nuevos convenios, también con quienes ya atendían a los afiliados”. Informó, además, que a partir de esa base, OSFA busca “restablecer progresivamente la totalidad de las prestaciones en todo el país”.

El organismo que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti explicó que “la respuesta alcanza también a quienes esperan el reintegro de gastos de salud” y que, en virtud de los acuerdos, se paga un primer lote de más de 10.000 reintegros de afiliados por más de $5000 millones.

En medio de la profunda crisis que afecta a unos 343.000 afiliados, el Gobierno afirmó que las primeras medidas apuntan a cancelar deudas para recuperar prestadores y pagar reintegros para responder los requerimientos.

“Son las primeras medidas de un cambio más amplio. OSFA avanzará con la modernización del modelo de gestión, como del gasto y recursos dirigidos prioritariamente a las prestaciones, con el fin de brindar una atención médica de calidad y sostenible a cada camarada y su familia”, informó el Ministerio de Defensa.