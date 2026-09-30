Qué dijo Máximo Kirchner después de haber sido demorado en San Luis

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner rompió el silencio luego de haber sido demorado en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que contaba con un pedido de captura desde 2019 por la causa Hotesur, y calificó lo sucedido como un intento de disciplinamiento.

“Mientras rematan el país, la Policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, manifestó Kirchner a través de un comunicado.

El incidente ocurrió pasadas las 14 de este miércoles cuando el legislador nacional pasó con su camioneta marca Honda por el puesto limítrofe de la localidad de Justo Datract, en el ingreso a San Luis.

Máximo Kirchner, a bordo del Honda que estaría con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur

Luego de realizar la verificación correspondiente, la Policía demoró al líder de La Cámpora al descubrir que el vehículo en el que transitaba contaba con un pedido de secuestro desde 2019 por la causa Hotesur.

Tras lo sucedido, el diputado realizó un breve descargo, que también fue compartido por su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.

“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, inició el diputado.

Cristina compartió el mensaje de Máximo Captura

A su vez, aseguró que en los últimos años circuló con el mismo vehículo sin inconvenientes por la Ciudad y por las autopistas bonaerenses y que recientemente lo utilizó para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.

“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.

Además, aclaró, que “como siempre”, se puso a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que “aclaren el entuerto”.

“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, agregó.

La camioneta de Máximo Kirchner, a la vera de la ruta 7

Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió LA NACION, pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.

El diputado, quien iba al volante, viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.