El Gobierno aprobó la importación de la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa en la Argentina

El Gobierno confirmó que modificará la normativa para que se pueda importar y aplicar en la Argentina la vacuna bivalente contra la fiebre aftosa para el ganado bovino. Según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, esto beneficiará a los productores del sector.

“Se tomó la decisión de modificar la dosis de la vacuna aftosa para ganado bovino, para que pase de tetravalente a bivalente, un beneficio para 200.000 productores ganaderos, que no van a depender del pedido de un solo laboratorio, sino de múltiples, que le van a ofrecer la vacuna y ahorrar, tener un costo muchísimo menor”, marcó esta mañana el portavoz, en su tradicional conferencia de prensa.

“En la Argentina hay cerca de 54 millones de cabezas de ganado, a las que se les aplican dos vacunas a cada una por año. Por lo tanto, cuando hablamos de quitarle peso al productor, estamos hablando de un negocio de 110 millones de dosis por año, una cifra significativa”, comentó.

La vacunación es clave para el control de la fiebre aftosa

El tema había generado polémica en los últimos días, cuando el Gobierno intentaba avanzar con este cambio de reglas. Ayer hubo una reunión entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y laboratorios veterinarios, donde desde el organismo sostuvieron que querían aggiornar a la Argentina y establecer una línea común con la región.

Es que acá se utilizaban solo vacunas con cuatro cepas, mientras que en Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia la inoculación autorizada es bivalente, lo que ahora quedará habilitado a nivel local. Esta respuesta llega ante las quejas que generaba en el sector de la producción el alto costo que debían asumir para cuidar a su ganado con la tetravalente, de acuerdo a lo que estaba estipulado.

En el mitin de ayer, Diego La Torre, presidente de Tecnovax, presionó para que abrieran la importación de la bivalente, producida por su laboratorio. Alegó que era importante “descentralizar la oferta” y cortar “con abusos de posición monopólica”. Mientras, los fabricantes de la tetravalente aseguraron que la vacuna de dos cepas que se usa en la región “no era tan buena” y que, por el contrario, la suya era la mejor aplicación antiaftosa del mundo.

La reunión concluyó con la decisión del Senasa de rever informes técnicos para tomar una decisión. Pero hoy, unas horas después del encuentro, ya se decidió abrirle paso a la bivalente para que se comercialice y se utilice en el país.

La Argentina posee el estatus de libre de fiebre aftosa otorgado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) con dos zonas diferenciadas según la aplicación o no de la vacunación: la zona libre con vacunación -en el centro-norte y el cordón fronterizo- y la zona libre sin vacunación -que incluye la Patagonia y los Valles de Callingasta, en San Juan-.

Otros temas

Por otra parte, Adorni evitó mencionar quién será el nuevo secretario de Planeamiento, cargo creado hoy en el Boletín Oficial, pero adelantó que trabajará en la “modernización del Estado” y en los cambios que esto necesite en materia normativa.

Tras la reunión de ayer con diputados aliados, y a la espera de que el Ministerio del Interior remita los borradores de la ley ómnibus simplificada y del pacto fiscal, el vocero deseó que la legislación “se transforme en una realidad”, después del fallido primer intento, aunque marcó: “Entendemos que va a ser así, pero estamos preparados para que no lo sea y efectivamente la política siga sin entender lo que pasa en la Argentina y lo que necesita”. Después, ratificó que no habrá Pacto de Mayo si no se aprueba antes este paquete en el Congreso.

Por otra parte, fue consultado acerca del blanqueo que pretende realizar en algún momento el Presidente, y alegó que parte de lo que podría entrar al sistema formal está vinculado a esos dólares que los argentinos pusieron “abajo del colchón” por la cantidad de regulaciones que hubo en los últimos años, que “incentivaron” a que la gente tenga “un comportamiento fuera de lo formal”.

“No vamos a incumplir ninguna norma internacional, eso no es una posibilidad, pero sí vamos a hacer todo lo que sea posible para que los argentinos se animen otra vez a invertir, a apostar y a creer que del otro lado no van a tener a una persona en un escritorio tratando de poner un sello para quitarle lo que ganó; no tenemos ningún temor de tener un conflicto”, aseguró Adorni, cuando ayer el presidente Javier Milei pretendió avanzar con un blanqueo “más flexible”, lo que encendió algunas alarmas sobre el origen que podrían tener los flujos que se formalizarían sin justificarse.

En tanto, aseguró que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cuestionó los aumentos de las prepagas porque vio una “carterización” en el sector, que está “fuera de toda razonabilidad”.