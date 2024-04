Elisa Carrió criticó el ajuste de Javier Milei: “Estamos frente al mayor ataque a la clase media en la historia”

Escuchar

A sólo días de que comience el curso de actualidad y filosofía política para discutir la figura de Javier Milei que dictará de forma virtual, Elisa Carrió analizó los primeros meses de Gobierno y sostuvo que la política mileísta “está diseñada para destruir a la clase media”. “Es una bomba atómica; se liberaron los precios pero no se adecuaron los salarios y las jubilaciones. Es un ataque furibundo con el objetivo de la desaparición de la clase media ”, agregó.

Así, en diálogo con Radio Mitre, destacó que hay algunas “buenas medidas”, pero que falta un programa de estabilización con crecimiento, que favorezca principalmente a las Pymes. “Hay un ‘pymecidio’”, ratificó la líder de la Coalición Cívica, y apuntó directamente hacia el Presidente: “Es un buen actor y entretiene a la gente con cosas como que podamos pagar con tarjeta y que se pelee con gente, pero mientras hay recesión brutal y un problema fiscal mayúsculo”.

“Estamos frente al mayor ataque a la clase media en la historia. Vi otros programas de ajuste con recesiones y no llevan a la salida de la Argentina; si no hay un programa de crecimiento, veo caída de ventas y del empleo formal”, agregó. Además, consideró que de esta forma, la clase media comenzará a “contratar en negro, a dejar de dar propina, de hacer que le corten el pasto y de hacerse las uñas”. “Hay miles de trabajadores autónomos que viven de esos servicios y no tienen plata en el colchón. Hay mucha gente que dice tenemos que acompañar, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza”, dijo.

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió.

“Este chico tiene buenas obsesiones, como no tener déficit fiscal”, opinó, refiriéndose a Milei, y manifestó: “Pero si eso lo hacés cerrando la economía, destruyendo los salarios de trabajadores y subiendo los sueldos de empresarios… No puede ser que algunos no sean libres y otros no”. “La gente no quiere escuchar la verdad: cuando yo decía que el kirchnerismo robaba me decían que no hable; cuando critiqué a (Mauricio) Macri me pedían que no hablara mal de él”, detalló. En esta misma línea, aseguró que la Argentina tiene liderazgos “infantiles y llenos de miedo”, que lo único que provocan es la caída de la clase media y, en consecuencia, una mayor indigencia .

Además, consideró que un factor importante para analizar el éxito del libertario son los factores etarios: “Los mayores de 40 años tienen una determinada visión porque tuvieron parte del sistema analógico, conoció de historia, cultura y escritura. Esa sociedad va juntando facturas a lo largo de 30 años y un día te las cobra todas juntas”. “Hoy hay otra generación y en una sociedad que pierde su cultura puede pasar que se enamoren de Milei; tienen emociones, no cerebro”, lanzó. Y explicó: ”El panorama mundial es de mucha confusión, no tenemos la educación que solíamos tener con la educación pública. Yo veo gente muy amable y amorosa, pero que en materia de cultura… Hay una pandemia de estupidez en el mundo”.

Asimismo, destacó que su lugar en la política siempre fue desde el lugar de la oposición. “Cuando se va De la Rúa y fuimos a una elección, yo quedé como diputada y éramos los únicos opositores al kirchnerismo”, contó, y sentenció: “Yo me acostumbre a ser una opositora casi única. La Coalición Cívica es la única fuerza preparada para soportar la adversidad de la opinión pública y que al otro año te digan que tenías razón; el problema ahí es que ya es tarde”.

“De ilusión en ilusión, la Argentina está en una decadencia brutal. Yo creo más en la esperanza y en sostener los principios: si no les servimos más, entonces moriremos con nuestros principios. Yo no quiero que se elimine a la clase media, pero, si no se avivan, estamos perdidos ”, cerró.

LA NACION