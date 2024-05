El Gobierno asegura que la situación en Misiones “está razonablemente controlada”

Escuchar

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, aseguró este miércoles que la situación en Misiones, provincia que lleva días de manifestaciones de docentes y efectivos de seguridad en reclamo de mejoras salariales, “está razonablemente controlada”. El funcionario dijo que están en permanente contacto con las autoridades locales.

“Nuestra ministra de Seguridad [por Patricia Bullrich] está atenta con las fuerzas nacionales para poder ayudar en caso de que sea necesario reforzar la seguridad de los ciudadanos”, dijo el ministro en diálogo con LN+.

La protesta de los policías retirados y en actividad cumplió este miércoles su sexto día. El clima de protestas generalizadas en la provincia se instaló en distintos puntos de Misiones, con cortes de rutas de los docentes, también en plan de lucha. El más importante estuvo en la jornada de este martes en la entrada al puente sobre el arroyo Garupá, en las afueras de Posadas y el acceso a esta localidad aledaña. Allí, cientos de docentes se concentraron desde la mañana sobre la ruta nacional 12, que conecta a la capital misionera con Iguazú. El bloqueo comenzó a liberarse pasadas las 17 horas.

Protesta de docentes de Misiones en la Ruta 12 Sixto Fariña - LA NACION

Al ser consultado si esta situación podría replicarse en otros distritos tipo efecto contagio, Francos indicó que desde el Gobierno “somos conscientes de que hay muchas provincias con problemas de financiamiento y estamos en contacto con los gobernadores”. “Es responsabilidad nuestra estar al tanto de lo que pasa”, agregó. El ministro aclaró: “Llevamos cinco meses del gobiernos. Venimos de una gestión económica desastrosa que durante cuatro años nos condujo a esta situación. Más allá de que algunos no se hacen responsables de nada me parece ilógico hacernos cargo de una situación económica heredada”.

Otras definiciones

Respecto de los problemas que tuvo el Gobierno para llegar al 25 de mayo con la Ley Bases aprobada, tal como era su objetivo, Francos dijo que no se trata de una “desilusión” no haber alcanzado ese objetivo. “Era una posibilidad. El hecho de ser una minoría parlamentaria y conciliar distintos intereses políticos obviamente no es sencillo. Hay que tener un equilibrio entre todos los intereses. Sería más fácil si tuviéramos un bloque más numeroso”, dijo el ministro.

Francos aseguró que lo importante para la gestión es que se apruebe la ley, que la fecha del 25 de mayo “era más relativa”. “Es relevante ser capaces de aprobar una ley. Llevamos 163 días sin ninguna aprobada. Lo seguimos intentando. Apelamos a la gobernabilidad y a los intereses provinciales porque la Ley Bases trata aspectos esenciales para las provincias argentinas”, resaltó el funcionario nacional.

Francos dijo que espera que esta jornada pueda haber avances en el tratamiento de la Ley Bases. Enrique García Medina

Para el ministro del Interior, el bloque del kirchnerismo tiene una “posición tan cerrada”, tanto en Diputados como en el Senado, “que demuestra que no tiene ningún interés en apoyar al gobierno de Javier Milei para que se apruebe una ley”. “No sé si eso es club del helicóptero. El presidente tiene un gran apoyo popular”, dijo.

Francos dijo que espera que esta jornada pueda haber avances en el tratamiento de la Ley Bases. “Un día los votos están uno menos, al otro uno más; el Senado tiene la dificultad que son 72 y nosotros solo tenemos siete, es una tarea compleja. Esperemos que lo consigamos”, agregó el ministro.

