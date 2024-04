El Gobierno busca bajar el tono de la interna libertaria en Diputados y asegura que no habrá ruptura

Escuchar

Con el objetivo de poner paños fríos y bajar el tono de una interna que explotó ayer en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei salió a relativizar hoy las disputas en torno a la presidencia de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que derivaron en el desplazamiento de Oscar Zago como presidente del bloque.

“ Deberían haberse resuelto todo internamente ”, afirmó hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los encargados de ordenar una pelea interna, desatada cuando el pleno de la comisión eligió a la periodista Marcela Pagano como titular, y otra diputada, Lilia Lemoine, desautorizó ese paso, supuestamente por órdenes de Karina Milei, vía celular y desde Miami, donde acompaña al Presidente en su periplo de una semana por Estados Unidos y Dinamarca. “Es un tema del poder legislativo, lo tienen que resolver ellos”, afirmaron cerca del Presidente, aunque respaldaron la nueva conducción del bloque.

Francos tenía previsto reunirse con los diputados hoy, en una reunión ya programada para debatir sobre el avance de la ley Bases y el paquete fiscal, pero la reunión-según fuentes del bloque contaron a LA NACION-fue aplazada a último momento. Desde Interior, en tanto, afirmaron que el cónclave “no estaba previsto”.

“Me parece que siempre cuando hay este tipo de discusiones sobre quién ocupa determinadas posiciones en las presidencias de las comisiones de la Cámara se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Normalmente estos temas no toman estado público, lamentablemente yo creo que por el hecho de ser el bloque del Presidente tuvo repercusión, pero no, no me parece que se llegue a ninguna ruptura del bloque, ni para nada, creo que es un tema particular ”, afirmó Francos en declaraciones radiales.

El nuevo bloque de LLA con Zago desplazado de la presidencia

“Generó un problema interno, se planteó, lo discutió el bloque internamente y se resolvió continuar. Presentó su renuncia al presidente del bloque y se resolvió continuar con otro presidente”, afirmó el ministro del Interior a radio Rivadavia, en torno a diputado Gabriel Bornoroni, elegido como nuevo titular del bloque en reemplazo de Zago.

Francos adjudicó el conflicto a que La Libertad Avanza es “un partido novel, que todavía está haciendo sus primeros pasos en muchos de estos temas y viendo cómo manejarse desde una minoría en las distintas comisiones (...) Lamento profundamente que todo este tema haya tomado estado público porque se podría haber resuelto todo internamente. No debiera afectar esto a ninguno de nuestros diputados en particular, pasó y tendremos que mejorar este aspecto hacia adelante”, abundó Francos.

Oscar Zago, jefe de bloque de la LLA Rodrigo Ne

Nadie, ni dentro ni fuera de la Casa Rosada, quiso arriesgar sobre eventuales disidencias entre Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia y encargada del armado político de cara a las legislativas de 2025.

“No sé si Karina está en eso, pero sí (Martín) Menem”, afirmaron desde el sector desplazado ayer, echando toda la culpa al presidente de la Cámara baja, que responde a la hermana del Presidente. En su conferencia de prensa diaria, el portavoz Manuel Adorni admitió haber hablado con Menem, y afirmó que “todo estuvo dentro del reglamento”. Agregó que “la comisión de Juicio Político no se llegó a conformar”, una forma diplomática de avalar el veto a Pagano. Y agregó que “no siempre estamos de acuerdo” en las discusiones en el gabinete.

“¿Adonde se va a ir Zago?”, se preguntaron en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, encabezó la reunión de gabinete con algunas ausencias: además de Milei y su hermana, no estuvieron Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) ni Sandra Pettovello (Capital Humano), y tampoco el asesor presidencia Santiago Caputo. Voceros del Gobierno dieron por sentado que no habrá ruptura, y que tanto la ley Bases como el paquete fiscal seguirán su curso.