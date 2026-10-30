El Gobierno activa un control externo sobre las represas en Santa Cruz con una licitación de $39.624 millones

EL CALAFATE.- El Gobierno nacional contratará a una empresa para una supervisión externa de las obras en las represas en Santa Cruz a través de una licitación de $39.624 millones.

Lo hizo mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por el secretario de Obras Públicas, Bernardo Bartolomé Heredia.

El objetivo central de la supervisión es realizar una inspección técnica, ambiental y contractual de las obras en el río Santa Cruz.

El gobierno de Javier Milei explicó que se trata de un requerimiento de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que remarcó la necesidad de contar con un esquema de control externo sobre el avance del proyecto.

La Casa Rosada había devuelto a las obras sus nombres originales: Cóndor Cliff, que el gobierno kirchnerista había denominado Néstor Kirchner, y La Barrancosa, que había sido denominada Jorge Cepernic.

El complejo hidroeléctrico se ubica sobre el río Santa Cruz e integra las dos centrales, diseñadas para aprovechar el caudal del río sin regular los niveles del Lago Argentino.

El pliego establece que la firma seleccionada para la supervisión “no recibirá anticipo financiero”. La resolución también creó una Comisión Evaluadora.

Las obras para las represas fueron adjudicadas en agosto de 2013 al consorcio integrado por Eling Energía (ex Electroingeniería) en un 36%, China Gezhouba Group Company Limited con un 54% accionario e Hidrocuyo S.A. con un 10%.

Los trabajos quedaron paralizados en diciembre del 2023.

El gobeernador Claudio Vidal y los representantes de la China Energy, en la represa La Barrancosa, Santa Cruz.- Gob Santa Cruz

Tras negociaciones entre los dos países en agosto pasado, se destrabaron $45.000 millones -equivalente a US$ 30 millones- a favor de la unión de empresas que construye las represas en Santa Cruz, lo cual corresponde al primer pago previsto para retomar las tareas.

Eso llegó después de intensas gestiones sostenidas por la provincia para lograr que los recursos finalmente fueran liberados.

En enero pasado ingresaron US$150 millones del consorcio de bancos chinos que financia la obra, después de varios pedidos de waivers (perdones) por parte del Gobierno.

Con ese pago, el monto total transferido asciende a unos 2000 millones de dólares, sobre un financiamiento comprometido inicialmente de 4714 millones de dólares.

El ingreso de los fondos marcó un avance significativo para un proyecto que estaba bajo la órbita de Enarsa y que la gestión del actual gobierno nacional transfirió a la Secretaría de Obras Públicas como organismo a cargo, lo cual generó un proceso de revisión integral del proyecto ejecutivo completo.

Las últimas declaraciones oficiales del gobierno santacruceño sobre el tema señalan que ya hay 216 trabajadores entre jerárquicos y personal de base que cobran sueldo a través de las represas, en tanto que desde el gobierno se promueve que se aplique el esquema de 90/10 en la contratación de mano de obra santacruceña.

La central hidroeléctrica La Barrancosa debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff presenta un progreso del 20%.

El plan de Enarsa era comenzar con la reactivación de La Barrancosa y, en el camino, resolver lo que pase con el futuro de Cóndor Cliff, frenada desde el 2018 por deslizamiento de terrenos que paralizó la obra, hasta que la obra pasó a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía.

Cuando las obras quedaron paralizadas, en marzo del 2024 fueron desafectados cerca de 2000 operarios y en ambas represas quedó una guardia mínima. Se espera ahora la reincorporación de 1800 operarios y la generación indirecta de mano de obra de 2200 personas.