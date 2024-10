El Gobierno califica de “radicalizados” a los gremios del Transporte que motorizan el paro, pero mantiene abierto el diálogo con la CGT

Escuchar

El gobierno de Javier Milei salió hoy a confrontar con distintos gremios del sector del transporte que, en pie de guerra por la proyectada privatización de Aerolíneas Argentinas, amenazan con un paro general del sector para el próximo jueves 17. Al mismo tiempo, desde la gestión libertaria autorizaron un acercamiento indirecto con esos sectores, a partir de una sugerencia de dirigentes dialoguistas de la CGT.

“Lo vemos como un posicionamiento político de los sindicatos que hoy mantienen su postura radicalizada, que no tiene absolutamente nada que ver con los reclamos salariales”, afirmó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, en conferencia de prensa en la Casa Rosada y en referencia a la posible medida de fuerza que proponen los sectores más combativos.

El secretario de Transporte ejemplificó que “dentro del mismo sector (aerocomercial) dónde hay cinco sindicatos operando en la industria, dos cerraron su paritaria”. De esa forma buscó mostrar que las diferencias salariales no son el centro del problema.

Los jefes de la CGT, el lunes, al ingresar a la Casa Rosada Nicolás Suárez - LA NACION

“Además, han cerrado su paritaria gremios del sector ferroviario que tienen dependencia en el Estado”, agregó. Mogetta sostuvo que “la postura radicalizada que sostienen los tres sindicatos que mantienen el anuncio de esta medida tiene que ver 100 por 100 con un posicionamiento político, y no tiene nada de laboral”.

Momentos después, el secretario, junto al portavoz presidencial Manuel Adorni, anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que no operaba trenes y costaba 42.000 millones de pesos anuales. Esa decisión significó el despido de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos.

En su respuesta, Mogetta apuntó de modo directo a los gremios de los pilotos, maleteros y aeronavegantes, que sostienen el conflicto luego de que el Gobierno declarara “servicio esencial” al transporte aéreo civil y comercial, a través del decreto 825/2024, e hiciera correr su predisposición para privatizar la línea de bandera nacional.

Esos tres gremios participaron, la semana pasada, de la reunión de la mesa nacional de Transporte, conformada por los sindicatos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt). Allí se definió una convocatoria para un plenario el próximo martes 8, en el que se formalizaría la convocatoria para un paro general del sector para el 17, en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento del justicialismo.

Diálogo incipiente

Mientras afirman que no hay negociación directa con los dirigentes que impulsan el paro (entre ellos el camionero Pablo Moyano, el titular de la Asociación de Pilotos, Pablo Biró y Mario Caligari de Unión Tranviarios Automotor), en el Gobierno aludían de modo alentador a la reunión que ayer encabezó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con dirigentes dialoguistas de la CGT. “Hasta ahora, los intransigentes no se mostraron muy predispuestos a dialogar”, comentó uno de los conocedores del entramado sindical. Reconocen, no obstante, que “Biró y los aeronáuticos” habrían empezado a “tender puentes” con el Gobierno para “intentar acercar posiciones”.

En esa reunión estuvieron el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, quienes escucharon la propuesta de algunos dialoguistas para intentar “acercar posiciones” con los gremios más alejados. Según pudo saber LA NACION, los dialoguistas encabezados por dos de los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, se llevaron el visto bueno del Gobierno “si es que los lineamientos generales no se alejan de la necesidad de cortar privilegios que tienen” sobre todo los gremios estatales del mundo aeronáutico.

Hace dos semanas, el portavoz del presidente Javier Milei hizo un “repaso” de lo que calificó como beneficios de los que gozan los pilotos, entre los que destacó los pasajes gratis en clase ejecutiva, remis incluido para los traslados y día libre en los cumpleaños. Sus declaraciones se dieron pocos minutos antes del comienzo de un paro impulsado por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que afectó a más de 37.000 pasajeros y 319 vuelos.