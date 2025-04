Silvia Lospennato dijo que faltan dos votos para la aprobación de ficha limpia en el Senado y le pidió a la sociedad que “presione”

Casi diez días después de que el oficialismo suspenda la sesión por ficha limpia en el Senado por falta de apoyo, Silvia Lospennato, diputada de Propuesta Republicana (Pro) e impulsora del proyecto, dijo que para que sea aprobado por la Cámara alta faltan los votos de dos parlamentarios de Santa Cruz. En este contexto, la candidata a legisladora porteña le pidió a la sociedad que “presione” a los senadores.

“La respuesta que tengo sobre por qué ficha limpia no avanza en el Senado es que faltan los votos de dos senadores de Santa Cruz, lo cual es muy paradójico; han hecho campaña diciendo que venían a reemplazar al kirchnerismo porque habían gobernado tan mal y ahora no dan los votos”, declaró Lospennato en TN.

Además, señaló que su partido no tiene que dar explicaciones sobre por qué el proyecto no fue aprobado. “El Pro promueve la ficha limpia hace nueve años y logramos que saliera junto con el apoyo de libertarios, radicales, la Coalición Cívica y un sector del peronismo con más de 124 votos en Diputados”, sostuvo y continuó: “Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y decir que no están los votos, hay que trabajar para juntarlos. En esto, la sociedad tiene que presionar a los senadores para que digan si están de acuerdo con que los corruptos puedan seguir ejerciendo cargos públicos y quieren que los representen”.

Ficha limpia impide ser candidatos a cargos electivos y funcionarios de la administración pública nacional a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a casos de corrupción. El proyecto iba a ser tratado el 9 de abril pero, al no tener la mayoría absoluta para aprobarlo en el Senado, el oficialismo pidió la suspensión sin fecha de la sesión.

Entre otros temas, Lospennato se refirió al vínculo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) y cuestionó que dentro de la Ciudad hay diferencias pero se esté tramitando un acuerdo para la provincia de Buenos Aires. “¿De un lado de la General Paz somos potenciales aliados y del otro lado no los somos?“, criticó y sumó: ”En ninguna de las siete provincias en las que hay elecciones anticipadas a las de octubre hubo alianza entre LLA y Pro, no es un tema de CABA".

“Sin embargo, hubo alianza de La Libertad Avanza con el radicalismo. A mi me llama la atención que haya más diferencias con un partido liberal, como el Pro, que con un partido al que han criticado. Nos hubiera gustado algo de reciprocidad respecto a no poner a los porteños en riesgo de una potencial victoria del kirchnerismo", continuó.

Por último, la diputada reiteró el respaldo del Pro al gobierno nacional y explicó: “Todo este tiempo le dimos gobernabilidad porque sabemos que el kirchnerismo siempre busca desestabilizar a los gobiernos no peronistas. Pusimos el interés de los argentinos delante del interés partidario”.

