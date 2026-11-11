El Gobierno cerró su reclamo ante el Tribunal de Mar para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas

En el segundo día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, la delegación argentina volvió a criticar hoy la postura de Gran Bretaña y reclamó la suspensión de la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, a través del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

“El hecho de que las partes disputen la soberanía no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”, afirmó el especialista Marcelo Kohen, uno de los tres integrantes de la delegación argentina ante el tribunal, encabezada desde la Casa Rosada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, que expusieron hoy sus argumentos ante el tribunal.

Kohen fue más duro todavía en otro tramo de su discurso, al afirmar que “estamos en una era en la que debemos poner fin al último vestigio del colonialismo”, en explícita referencia al dominio británico sobre las Malvinas, que Argentina reclama como propias.

Marcelo Kohen expone ante el Tribunal del Mar por el reclamo argentino contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas @MalvinasData

“La Asamblea General (de la ONU) instó a las partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización de las islas, y lo hizo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos”, insistió Kohen. Y en referencia a la disputa de soberanía por Malvinas, recordó que “el Reino Unido rechaza las propuestas de negociaciones y buenos oficios del Secretario General (de la ONU) y no ofrece ningún medio alternativo para resolver la disputa”.

El consejero legal internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, tuvo la misión de cerrar la exposición argentina, al igual que en la primera jornada. También habló el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association. Todos en idioma inglés, los representantes argentinos insistieron en la necesidad de la suspensión de la explotación petrolera, para evitar daños “irreversibles” a los recursos naturales en las islas en disputa. Schrijver, incluso, mostró un gráfico con los plazos de explotación que Sea Lion se propone llevar a cabo, con el desarrollo de las perforaciones con comienzo previsto para marzo del año que viene y la extracción en sí en el comienzo de 2028.

El gobierno de Javier Milei culminó de ese modo su exposición de argumentos ante el tribunal, que analiza la inédita demanda presentada contra Gran Bretaña por la explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos en aguas cercanas a las Islas Malvinas, a cargo del proyecto Sea Lion, de las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí).

Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez Hamburgo, 10 de noviembre de 2026. La República Argentina completó esta mañana su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco de la primera jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido para impedir el avance de la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas. Presidencia

Luego de escuchar, por segunda vez, la postura de la delegación británica, el tribunal de 21 miembros (22 en este caso, ya que se sumó un representante británico ad hoc) que encabeza el camerunés Maurice Kamga se tomará unos días para definir su competencia en el caso, en un veredicto provisorio.

Ayer, los representantes de Gran Bretaña sostuvieron, por el contrario, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de Alta Mar, firmado en 1982. Y defendieron la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas.

“Las medidas provisionales solicitadas por Argentina impedirían que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollen sus recursos naturales, algo a lo que tienen derecho en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación”, dijo la procuradora general para Inglaterra y Gales, Elie Reeves, encargada de defender la postura británica.

La estrategia desarrollada por la Casa Rosada, en plena ola de fervor malvinero, se orientó a lograr que el tribunal se declare competente para intervenir y decrete en el corto plazo y de manera provisional la suspensión de las actividades exploratorias que las petroleras ya realizan en las aguas circundantes de Malvinas, aunque distintos expertos adviertan, por lo bajo, sobre los riesgos que podría traerle la jugada al reclamo de fondo: la soberanía argentina sobre las islas. “Si el tribunal acepta que esta controversia es parte de su jurisdicción, es probable que se dicte la suspensión de las actividades de explotación antes de fin de año”, evalúa un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional.

El presidente Javier Milei había celebrado internamente ayer la presentación argentina. El mandatario envió un mensaje al chat del Gabinete con la foto de la comitiva argentina en Hamburgo. “Más allá de la justa euforia por el Papa esta foto es descomunal. Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”, escribió el Presidente, según supo LA NACION a partir de fuentes oficiales.

Si es que se produce, no será, de todos modos, un éxito inmediato. Si el caso avanzara, la solución de fondo la tomará el Tribunal Arbitral, de acuerdo con las previsiones del anexo VII de la Convención del Mar (Convemar), un órgano de cinco miembros aún no conformado, que puede demorar años en emitir el fallo definitivo.