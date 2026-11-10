La otra batalla cultural: ¿quién se queda con la palabra del Papa?

El sentido común del oficialismo mileísta enfrenta desafíos. La visita del papa León XIV a la Argentina y la derrota de Donald Trump hace casi diez días agitan el contexto político. Por un lado, el mensaje del Papa generó una disputa por su apropiación: ¿qué polo ideológico representa mejor la visión que ofrece León XIV? El periplo argentino del “máximo líder espiritual del planeta”, como Milei definió al Papa en una entrevista el domingo, pone al mileísmo en situación de malabarismo conceptual: la cuestionó de la discapacidad es un ejemplo de los dilemas que el oficialismo tiene que disimular en medio de la visita, pero no es el único.

En el otro extremo del espectro ideológico, el kirchnerismo busca subirse al mensaje papal y hacer borrón y cuenta nueva: meter bajo la alfombra su legado de inflación e intervención macroeconómica y el impacto que la macro kirchnerista tuvo en la pobreza y en el estancamiento de la matriz productiva desde 2011. “Dejemos que hable, que se lo pueda escuchar. A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta”, se despegó Axel Kicillof este lunes. Se esforzó por poner al Gobierno en la vereda de enfrente al Papa.

Por el otro lado, la derrota de Trump disparó una grieta en una certeza global: ¿el triunfo aplastante de los demócratas en Estados Unidos marca el fin de una era mundial y el cierre del interregno cultural mileísta en la Argentina? La derrota de Trump implica al menos una rasgadura en el velo de la derecha global.

“Trump es de los pocos que entendió que hay que dar la pelea frontal contra la hegemonía cultural de la izquierda y el estatismo que sofoca la libertad individual”, decía Milei en septiembre de 2023. Poco más de tres años después el trumpismo está en proceso de revisión de su alcance hegemónico tanto en la vida política de Estados Unidos como en su influencia global. Los demócratas de cepa moderada, y también de cepa socialista, arrasaron en estados históricamente republicanos.

Ese partido no está definido: una elección presidencial es otra cosa, y está pendiente. Pero la magnitud del triunfo demócrata puede convertirse, al menos, en el síntoma de una competencia más de igual a igual entre visiones diferentes del mundo.

“Política de la crueldad”, ¿quién tiene el copyright?

Sergio Massa también se animó a montarse sobre el mensaje papal. En X, eligió citar a León XIV en una alusión al orden económico: “La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica, tanto pública como privada, son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”, posteó. Para un exministro de Economía que dejó una inflación de tres dígitos, la cita fue poner los dedos en el enchufe con ganas.

Las palabras del Papa pusieron en movimiento la maquinaria de la batalla cultural en clave de “crueldad”. El concepto se consolidó en las filas kirchneristas en 2025, en pleno debate parlamentario por la discapacidad, el Garrahan y las universidades públicas. El año pasado, el Gobierno le dejó servida esa batalla a la oposición dura, que fue efectiva en el Congreso para torcer conciencias y condicionar la estrategia legislativa del Gobierno en esas áreas sensibles.

La presencia del Papa en el Cottolengo Don Orione hace todavía más insoslayable el tema. Y al mileísmo le cuesta salir bien parado en ese debate que llevó a límites innecesarios. Si ahora puede evitar que la palabra papal sobre los discapacitados lo deje más expuesto es porque el Gobierno reaccionó casi a último momento: después de intentar derogar la emergencia en discapacidad a través del articulado del proyecto de presupuesto, y ante el rechazo opositor y callejero, optó por impulsar un nuevo proyecto de ley consensuado con la oposición. La inminente llegada del Papa fue un incentivo extra para el mileísmo, que además no quería volver a darse contra la misma pared: Patricia Bullrich explícitó esa preocupación.

León XIV también tocó preocupaciones históricas, y estructurales, de la Iglesia: la pobreza y el desempleo. En ese punto, la competencia entre mileísmo y kirchnerismo por colocarse en el lado correcto de la historia tiene más matices. El Gobierno tiene de su lado la baja contundente de la inflación y de la pobreza, dos logros relevantes que dejan expuesto al manual macroeconómico kirchnerista. En esos términos, hay una “crueldad” de la matriz macroeconómica kirchnerista con consecuencias endémicas para la Argentina: la apropiación kirchnerista de la lengua de la justicia social, central en el discurso del Papa, pretende dejarlos más cerca de la palabra papal, pero termina funcionando como un camuflaje que disimula el efecto nocivo de esa matriz para los más vulnerables.

Por su lado, Milei buscó colocarse en el mismo marco conceptual que el Papa. Volvió con su noción de “la moral como política de Estado” con la pretensión de trazar una línea directa a las Sagradas Escrituras. “Nuestra noción de justicia deriva de los diez mandamientos”, dijo Milei en la entrevista del domingo. “Cuando uno toma decisiones, tiene que mirar el tablero completo. Tiene que tener base en la justicia. Tiene que tomar medidas que sean justas por más que sean impopulares”, también explicó.

Para Milei, el equilibrio fiscal y el equilibrio económico general e intertemporal caen dentro de su noción de política justa: una decisión política con costos presentes y para algunos sectores, pero, en su concepción, con beneficios mayoritarios y de largo plazo. A partir de ese esquema conceptual pretende colocar sus decisiones en un marco moral y disputar la moral de la acción política con el kirchnerismo en plena visita del Papa.

El reclamo de concordia y diálogo al que apeló el Papa también cae dentro de esa justificación. “Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron cuarenta leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, respondió. El llamado del Papa a una palabra política constructiva y el tema discapacidad son los que más exponen al mileísmo en el poder.

La mayor coincidencia de Milei con el Papa se da en el tema del rechazo al aborto. Pero la diferencia de tono es contundente. Mientras el Papa llama a la “defensa de la vida”, Milei suele escalar su posicionamiento y definir al aborto como “asesinato agravado por el vínculo”. En esa diferencia de tono, Milei se desconecta de un mensaje papal firme en sus principios, pero de tono calmo y humano.

Los límites de la democracia argentina

Del otro lado del Río de La Plata, Uruguay ofreció un espejo de lo lejos que queda la Argentina de una matriz política razonable: los expresidentes de la democracia uruguaya presentes −y protagonistas− en el recibimiento al Papa contrastan con la imposibilidad argentina.

La ruptura entre Milei y Victoria Villarruel ocupó también un lugar en la misa del lunes y también en el Palacio Libertad, donde el Papa legitimó su lugar mientras el Gobierno había tratado de relegarla. Hay acusaciones cruzadas entre la vicepresidenta y el Gobierno: Villarruel denunció en X que el Gobierno nunca le envió el QR necesario para poder acceder a la misa del lunes; el Gobierno lo niega.

En el Palacio Libertad, en la presentación del Papa, se dio la máxima demostración posible de concordia política de la que fue capaz la lógica política argentina, muy lejos de la postal uruguaya. Estuvieron Mauricio Macri, Axel Kicillof y Máximo Kirchner pero en lugares acotados. Una expresidenta presa, Cristina Kircher; un expresidente repudiado por su legado económico, Alberto Fernández, y por las causas judiciales, tanto en su gestión como en su vida privada; y otros expresidente fuera de plano completan la impotencia argentina en dos sentidos. Primero, el peso de la corrupción en la política argentina, ausente en la vida política de los presidentes uruguayos.

El Papa también alertó sobre la corrupción en la política: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, dijo. En Uruguay, no hubo referencias a ese tema. No es casualidad: Uruguay tiene un puntaje de 73 sobre 100 en el ranking de Transparencia Internacional 2025. La Argentina apenas tiene 36 puntos, empeorando respecto de 2024.

Segundo, una incapacidad de la política argentina para construir puentes entre gestiones de distinto signo. La Argentina no sólo tiene un problema de falta de consolidación de una macroeconomía racional sino también de una matriz democrática donde la alternancia en el poder se dé sobre un territorio de aspiraciones comunes.