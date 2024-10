El Gobierno confía en tener los votos para sostener el veto de Milei al financiamiento universitario

Escuchar

En la Casa Rosada se respiraba anoche optimismo respecto de lo que puede pasar este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados en el que se tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Es un optimismo moderado, distinto al que se vivió en la previa de la sesión por el primer veto presidencial, que terminó volteando la ley de movilidad jubilatoria, detrás del que estuvieron los “87 héroes”, como el mandatario llamó a los legisladores que blindaron su decisión.

Esta vez es prácticamente un hecho que no habrá 87 voluntades apoyando la decisión. Así lo reconocieron en la sede de Gobierno, en la que anoche, de acuerdo al interlocutor con el que se hablara, garantizaban “un piso de 81″ y 83 confirmados . Dos cifras que se acercaban al número mágico: 85, que dejaría a salvo el veto. A la par de los votos que faltaban para llegar allí también cotizaban en alza ausencias y abstenciones, otras dos claves de la votación. Si para algunos legisladores sería incómodo votar en contra del sector universitario, la ausencia o la abstención sería un guiño más que suficiente para el Gobierno. “Los votos se cuentan cuando ya están”, decía en post de prudencia un funcionario.

Detrás de buena parte de las negociaciones para conseguir el objetivo participaron activamente el titular de Diputados, Martín Menem, pero también se apuntaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su número dos, Lisandro Catalán. Otro hombre de diálogo transversal es Eduardo “lule” Menem, de las filas de Karina Milei en una de las subsecretarías que dependen directamente de “el jefe”.

El optimismo del Gobierno creció el lunes, cuando el comunicado de Pro avisó lo que hasta el viernes era pura incertidumbre: que apoyarían el veto. No sin críticas el espacio político de Mauricio Macri adelantó una decisión que incluso en buenas partes de las filas libertarias esperaban para este martes, tras la reunión de bloque encabezada por Cristian Ritondo, uno de los hombres con los que el corazón libertario mejor relación mantiene.

En la Casa Rosada juran que no le dieron nada a cambio a Macri para que ordene su tropa y acompañe la decisión. Estaban quienes sostenían que para Macri votar en contra hubiera sido “quedar del lado de Cristina Kirchner y Sergio Massa” y que no bajar un mensaje a su tropa “equivalía a la posibilidad de que parte de sus legisladores voten en sintonía con nosotros y eso no se podía permitir”, argumentaban desde las filas libertarias. Cualquiera sea el detrás de esa decisión, los votos que sumó Macri fueron fundamentales para que los libertarios avizoraran un escenario optimista.

Antes de la sesión, Javier Milei, desafiante, ratificó el veto y cuál es su postura en el conflicto con las universidades. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo el jefe del Estado n el discurso de apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). “Me parece que no hay mucho para discutir. Independientemente de lo que diga la opinión pública, vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace 10 años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos. Y eso no es poner en riesgo la educación pública; al contrario, es valorizarla”, arremetió el Presidente y apuntó contra las autoridades educativas: “No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.