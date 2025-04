Quién es Santiago Oría, el cineasta personal de Milei que ataca a los “mandriles” en redes sociales

Para los libertarios fanáticos, que Javier Milei replique uno de sus tuits es un mimo. Para aquellos seguidores que, además, pasaron a cumplir funciones en el Gobierno a partir de diciembre de 2023, la validación presidencial de un mensaje en X significa un reconocimiento al trabajo. Así funciona la lógica interna de La Libertad Avanza, donde la “batalla cultural” en redes sociales es una parte crucial de la tarea diaria.

Santiago Oría es director de Realización Audiovisual de la Presidencia y está encargado de todo lo que el Gobierno y La Libertad Avanza muestran a través de una pantalla: los spots institucionales (por ejemplo, el del último del Día de la Memoria que protagonizó el polémico Agustín Laje), las cadenas nacionales, los videos oficiales de las giras de Milei y los spots de campaña que suelen apelar a una realización austera (el último fue el de Manuel Adorni en la ciudad).

También cuida la puesta en escena de las entrevistas que brinda Milei a los canales de televisión, desde las luces hasta la ubicación de las cámaras (que lo toman frecuentemente con plano picado). Y viene documentando los movimientos del Presidente desde su incursión en la política hasta su ejercicio del poder al frente del Gobierno. Tiene, gracias a eso, un acceso a la intimidad de los hermanos Milei que pocos funcionarios consiguen.

En los últimos días, Milei le dio un lugar preponderante en sus redes. Porque Oría, más allá de su tarea diaria, comenzó a elaborar tuits extensos y agresivos contra periodistas y economistas que critican al Gobierno en televisión. El realizador audiovisual reproduce y edita un fragmento –un corte- donde determinado comunicador hace un análisis que cuestiona las medidas del Gobierno y, en respuesta, lo ataca personalmente con un largo mensaje en redes sociales.

Ocurrió en la última semana con el periodista y columnista de LA NACION Jorge Fernández Díaz y con el economista Carlos Melconian. Luego Milei se hizo eco de los mensajes de Oría bajo el título “desenmascarando operadores”.

Oría calificó a Fernández Díaz como “el máximo sanatero de la ultra amargura” y lo trató de un “mentiroso” que “escupe información falsa al público”.

EL MÁXIMO SANATERO DE LA ULTRA AMARGURA



.@fernandezdiazok debe desayunar vinagre con chocolate 99% Cacao. Es el tipo de persona que brillantemente define @AlejRozitchner como las que “se creen inteligentes por criticar negativamente absolutamente todo”. Un grado de amargura… pic.twitter.com/bmyZENQn6g — Santiago Oría (@Santiago_Oria) April 12, 2025

En su ataque por la red, se refirió además a Fernández Díaz como parte de una “generación fracasada”. “Pintó al gobierno como un conjunto de improvisados que fueron corriendo al Fondo, cuando se viene hablando con el FMI de manera sistemática desde julio de 2024”, lanzó Oría. El Presidente retuiteó el mensaje de su funcionario y agregó: “Aquí otro de los que desean que al Gobierno le vaya mal para que no le cuelgue el cartel de pifiador, en especial de fracasado. Su mayor odio hacia nosotros radica en su pasión por la tibieza. Cuando dice que el periodismo es la verdad es genial. Ciao”.

Una situación similar se dio con Melconian cuando fue entrevistado por Jonatan Viale en TN. “Es un pifiador serial mala leche que no para tirar mierda en los medios y envenenar la discusión”, dijo Oría y calificó a Melconian de “mandril” en un extenso mensaje de mucho más de 140 caracteres, que solo permite la versión premium de la red social X. Milei se hizo eco del ataque a Melconian y agregó: “Aquí el pifiador Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan sólo para ensuciar al Gobierno”.

La semana pasada di una definición de MANDRIL que aplica perfecto a @CarlosMelconian.



DEFINICIÓN DE MANDRIL: “Ser” que desea profundamente que a la Argentina le vaya mal y que cuando @JMilei logra un éxito, chillan con el culo hinchado.



Melconian es un pifiador serial mala… pic.twitter.com/nkXTA5NGEM — Santiago Oría (@Santiago_Oria) April 9, 2025

Consultado por LA NACION sobre sus últimos mensajes, Oría señaló: “Cuando hay mentiras o mala leche hay que atacar, exponer a los periodistas para que la gente sepa bien quién es quién”. “Tenemos que defendernos. Nosotros no tiramos la primera piedra, sino que atacamos después de ser atacados. Don’t Tread On Me (no pases sobre mi)”, agregó en alusión a la consigna de la bandera de Gadsden de la serpiente cascabel en espiral con la que se identifican los libertarios en el mundo. Meses atrás, Oría había cruzado a otros periodistas, como Iván Schargrodsky y Gonzalo Aziz.

Estética libertaria

Esta semana, Oría no solo le proveyó a Milei tuits para su guerra contra el periodismo y los economistas críticos. El realizador audiovisual también fue el creador de la canción de cancha contra los “mandriles” que el Presidente cantó orgulloso en la entrevista que le dio a Alejandro Fantino en Neura. “Mandril, decime qué se siente…que el cepo llegue a su final…Te juro que aunque pasen los años… vos siempre la vas a pifiar”, dice la letra del tema que lleva la música de jingle “Brasil decime qué se siente” que se popularizó para apoyar a la Selección en el Mundial.

Milei con Fantino: el momento en el que canta "Mandril, decime que se siente"

Oría escribió la letra el pasado viernes en la Casa Rosada, mientras esperaba que el Presidente y el gabinete se alistaran para grabar el mensaje sobre la salida del cepo que se emitió por cadena nacional. Dicen que colaboró con ideas el ministro de Defensa, Luis Petri.

Director de Realización Audiovisual, Oría fue designado en el cargo en mayo del 2024 bajo la órbita de Adorni, aunque luego pasó a integrar el área de Ceremonial de la Secretaría General de la Presidencia, más cerca de Karina Milei en el organigrama.

Javier Milei. la revolución liberal. Santiago Oría

Oría conoció a los Milei en plena pandemia, en 2020, a través de una ejecutiva de Corporación América, la compañía de Eduardo Eurnekian. Es abogado por la Universidad Austral por mandato familiar, pero luego estudió la carrera de cine en la FUC. Siempre tuvo militancia de derecha, con una familia ligada a la Ucedé y un abuelo que fue compañero de fórmula de Álvaro Alsogaray.

A Milei primero le propuso hacer un documental sobre su libro “Pandenomics”. Fue su primer corto de 33 minutos. Ya en la campaña de 2021, Oría tuvo que ver con la incorporación del término “casta” como columna vertebral del relato libertario contra la política tradicional.

El libro “El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo” cuenta que el concepto fue utilizado primero en Italia por el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (y el especialista en comunicación política Gianroberto Cassalegio) y años más tarde por la izquierda española de Podemos, liderada por Pablo Iglesias Turrión. Milei habló de “la casta política” en una nota con Luis Novaresio, en 2018, pero alternaba ese concepto con sinónimos como “clase política” o “corporación política”. Oría se topó con un spot de Podemos en España titulado “Maldita casta, bendita gente” y propuso que el término sea elegido como muletilla para estructurar todas las piezas de campaña libertarias, idea que enseguida prendió en el primer gurú de campaña de Milei, Mario Russo, y luego en su estratega definitivo, Caputo.

Hoy Oría tiene oficina en el segundo piso de la Casa Rosada y un ticket para acompañar a Milei a sus viajes por el mundo. Es el custodio de la visual del Gobierno (los colores negro y amarillo para el proselitismo, el azul para lo institucional) y cuida la imagen del Presidente cuando está frente a una cámara. Ahora también fue contratado para las campañas de los comicios de medio término.

Hizo una serie sobre el camino de Milei a la Casa Rosada. Si bien ya estrenó el primer episodio, habrá que esperar al año que viene para ver el resto.

Maia Jastreblansky Por