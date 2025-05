El gobierno de EE.UU. se refirió a las versiones sobre la liberación de los venezolanos de la embajada argentina: “Parece muy de película”

WASHINGTON.- Luego del impacto que generó el anuncio de Estados Unidos del rescate de los opositores venezolanos que se refugiaban en residencia de la embajada argentina en Caracas, el Departamento de Estado norteamericano volvió este jueves a referirse al operativo, calificado como “preciso”, aunque maniobró para no confirmar las versiones que circulan sobre cómo se habría desarrollado.

En una conferencia de prensa, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, respondió preguntas sobre cómo Estados Unidos pudo haber sacado a los cuatro dirigentes aliados de la líder opositora María Corina Machado, que estaban refugiados en la legación argentina desde marzo el año pasado.

“Los medios de la Argentina dicen que los agentes de la CIA aprovecharon una brecha de seguridad para extraer a los rehenes de esa embajada en Caracas. ¿El Departamento de Estado puede confirmar esa versión?“, consultó un periodista.

“Bueno, a mí todo eso me parece muy de película”, respondió Bruce. Y a continuación añadió. “Tal vez lo sepamos en un par de años, o en cinco. Por supuesto que no pienso hacer comentarios sobre chismes, especulaciones y relatos fantásticos. Hasta este momento, son todas historias".

Una operación impecable y épica por la Libertad de cinco héroes de Venezuela.



Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible.



Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 MILLONES DE VENEZOLANOS!



Y con la… https://t.co/xe5rQomIyH — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 7, 2025

Luego, otro periodista le consultó por la versión que dio anoche Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, quien en su programa de televisión dijo que la salida del grupo fue negociada con el gobierno bolivariano. “Dijeron que fue una operación ‘extraordinaria’. Pero los que más o menos saben, dicen que fue en base a una negociación; el que dice que no, es porque lo dejaron por fuera de la negociación y no tiene nada que decir", señaló el funcionario chavista.

“Cabello insiste en que la liberación de los rehenes fue resultado de una negociación con Estados Unidos. ¿Existió esa negociación? ¿Diosdado, jefe del aparato de inteligencia, o [Nicolás] Maduro, estaban al tanto, o todo ocurrió a sus espaldas?“, le preguntó un periodista a Bruce.

“Bueno, para empezar tengo que refutar toda esa formulación. No voy a hacer comentarios sobre ninguna de esas afirmaciones, que no son más que eso. Si en algún momento se dan detalles de lo que pasó, los escucharán de boca nuestra. Y tal vez parezca algo de película, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esas personas ya no están en peligro, mientras nosotros seguimos trabajando para poner fuera de peligro a muchas personas más", respondió la funcionaria, y dio por cerrado el tema.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en un acto en Caracas. Cristian Hernandez - AP

Según Cabello, fue la oposición la que intentó comunicarse en primera instancia a través de mensajes para “hablar” y que, como parte del trato, también hubo peticiones personales. Allí, mencionó la salida, unos días antes, de la madre de María Corina Machado, Corina Parisca.

Durante el programa, Cabello mostró una serie de fotografías en donde se observaba a Parisca en el aeropuerto de la Guaira, antes de abordar hacia Bogotá; además, reveló copias del pasaje y su pasaporte ante las cámaras.

El anuncio sobre los opositores venezolanos lo había hecho el martes por la noche el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en sus redes sociales. “Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la embajada de la Argentina en Caracas”, publicó en X.

“Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”, agregó el funcionario de la Casa Blanca. El gobierno argentino agradeció por el operativo que permitió la liberación.

Los colaboradores de Machado estaban acusados por el régimen de Maduro de delitos como conspiración y traición a la patria, y atravesaron más de 400 días de asedio chavista.

Magalli Meda, mano derecha de la líder opositora; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), partido que encabeza Machado; el exdiputado Omar González, y el experto electoral Humberto Villalobos aguantaron durante más de 13 meses el hostigamiento constante de las fuerzas policiales, que no sólo cortaron los suministros de luz y agua, sino que también concedían de forma arbitraria las entradas de alimentos y medicinas.

Originalmente eran seis dirigentes los que buscaron refugio. Pero, en diciembre de 2024, Martínez Mottola abandonó la embajada con su salud muy deteriorada y dos meses después falleció en Caracas. Aunque la información, por precaución, no había sido confirmada oficialmente, Claudia Macero, encargada de Comunicación de VV, habría conseguido escapar hace semanas de la embajada.