Día 59 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 27 de abril en su 59° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones, pese a que Donald Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán. En tanto, el Líbano acusó ataques de Israel que dejaron 14 muertos.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin.
- El Líbano denunció que ataques de Israel en el sur del país dejaron 14 muertos.
- Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 2500 personas murieron por los ataques de Israel.
- Papa León afirma que quienes hacen la guerra son ladrones que nos roban nuestro futuro pacífico.
- Autoridades palestinas consideran un éxito las elecciones locales en Gaza y Cisjordania
Otros hechos de importancia
- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, regresará a Pakistán después de visitar Omán.
- Estados Unidos anunció que no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia.
- Benajmin Netanyahu, el primer ministro de Israel, fue tratado por cáncer de próstata.
- Murieron dos personas en ataque de EE.UU. a embarcación en el Pacífico oriental.
- El Tesoro de Estados Unidos congeló US$344 millones en criptomonedas vinculadas a Irán.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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