Día 59 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 27 de abril en su 59° día de guerra. Crecen las expectativas por la realización de una segunda ronda de negociaciones, pese a que Donald Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán. En tanto, el Líbano acusó ataques de Israel que dejaron 14 muertos.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin.

desafía a a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin. El Líbano denunció que ataques de Israel en el sur del país dejaron 14 muertos.

Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 2500 personas murieron por los ataques de Israel.

Papa León afirma que quienes hacen la guerra son ladrones que nos roban nuestro futuro pacífico.

Autoridades palestinas consideran un éxito las elecciones locales en Gaza y Cisjordania

Trump desafía a Irán a negociar mientras su canciller viaja a Moscú para reunirse con Putin MANDEL NGAN - AFP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

Una mujer sostiene una bandera iraní para una campaña progobierno en el centro de Teherán, Irán, el sábado 25 de abril de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP