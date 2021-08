El gobierno de Kicillof denunció a Maru Botana por no cumplir con la cuarentena en un hotel tras llegar del exterior

La cocinera Maru Botana, quien se había quedado varada junto a su familia en Francia por las restricciones en los vuelos que ingresan al país, fue denunciada por el gobierno bonaerense por no realizar en un hotel la debida cuarentena.

Según la Resolución 192 de la provincia de Buenos Aires, que rige desde el 1 de julio pasado, quienes no cumplan la medida que tiene el objetivo de evitar la propagación de la variante delta, deben ser apercibidos. Botana, quien volvió el martes junto con su familia al país, ya tiene un acta labrada por incumplimiento de la ley provincial, según informó ayer TN. La multa que debería pagar podría llegar a los 4,3 millones de pesos, según se había informado el día del anuncio de la normativa.

Fuentes del gobierno bonaerense informaron a LA NACION que “a quienes incumplen el aislamiento primero se les labra un acta de comprobación del incumplimiento, con el acta se hace la denuncia penal en el juzgado que corresponde al domicilio y luego de la denuncia se aplica la multa”.

Por otra parte, evitaron hablar del caso de Botana al asegurar que no se da información sobre la identidad de las personas que incumplen las normas.

La normativa provincial que determina el aislamiento obligatorio rige desde el 1º de julio. Los turistas que regresan a la provincia de Buenos Aires procedentes del exterior deben cumplir siete días de aislamiento, en un régimen combinado entre hoteles en los que deberán pagar la estadía y la comida, y sus domicilios. Los primeros cuatro días deben pasarlos en alguno de los 69 establecimientos propuestos por el Estado, y los tres últimos en su domicilio.

Al 14 de julio, el jefe de gabinete provincial Carlos Bianco informó que habían salido del país 4548 bonaerenses y regresado 42, de los cuales 37 cumplieron con el aislamiento y cinco no. “A pesar de haber firmado una declaración jurada en la que se comprometieron a permanecer cuatro días en un hotel no cumplieron. Vamos a hacer la denuncia penal y aplicar las multas de hasta 4,3 millones de pesos porque en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía”, había destacado el funcionario.

Ese medio intentó comunicarse con Botana para que brinde su versión sobre lo ocurrido, pero aún no recibió respuesta. Desde las redes sociales, la cocinera posteó recetas y se mostró haciendo ejercicios en su hogar.

La conductora y su familia habían viajado el mes pasado a Lyon, Francia, a pasar unas semanas con una tía que vive en un castillo en la campiña. Al no poder volver por el cupo impuesto desde el Gobierno, había dicho a Radio 10 que todo le parecía “insólito” y explicaba: “Es triste que no puedas volver a tu país. Es insólito que pase esto, pero hay que vivirlo. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero hay muchas cosas que son muy especiales y raras”.

La medida

La resolución 192 de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud bonaerense dispuso que los que viajen al exterior desde el 1° de julio deberán hacer a su regreso un aislamiento obligatorio durante cuatro días en un hotel, con costo a cargo del turista y luego completar el período de siete días en su domicilio.

Desde el Poder Ejecutivo se dijo en su momento que se fiscalizará el cumplimiento del aislamiento y, en caso de detectar violaciones a la norma, se labrará un acta y se realizarán dos denuncias: una penal por atentado contra la salud pública; y otra ante un juzgado de Paz por infracción a la normativa provincial.

LA NACION