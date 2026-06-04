Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión en el oficialismo y controversia por el pliego de Michelli
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Guerra de facciones sin respiro
La guerra de facciones que agita al gobierno de Javier Milei es tan vertiginosa que no da respiro para festejar triunfos propios o derrotas ajenas. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, podría solazarse en estas horas con la crisis política que desató su rival, Karina Milei, al pretender retirar del Senado el pliego de la candidata a camarista María Verónica Michelli, con el perverso argumento de que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“El Mago” no había llegado a descorchar una botella cuando estalló un incendio en su sala de máquinas. Ese incendio se llama Facundo Leal. Es el extitular de la agencia de control de los aeropuertos, ORSNA. También el empleado de planta de la empresa de telecomunicaciones Arsat, en cuyo directorio se sienta en calidad de representante del sindicato telefónico. Leal fue, en la gestión de Alberto Fernández, presidente de Arsat.
Guillermo Dietrich, exfuncionario de Macri: “Si para que a la Argentina le vaya bien el Pro tiene que desaparecer, es preferible”
Guillermo Dietrich, exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, analizó la disyuntiva de Propuesta Republicana (Pro) sobre presentarse en las próximas elecciones en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) y dijo que si el partido debe desaparecer para que la Argentina prospere, es “preferible” que suceda.
“En algún momento lo dije y a algunos no les gustó, pero, si finalmente para que a la Argentina le vaya bien el Pro tiene que desaparecer, es preferible a que a la Argentina le vaya mal y el Pro exista. Esas cosas no están necesariamente correlacionadas, la cuestión es para qué es la política”, expresó en diálogo con TN cuando le preguntaron sobre el rol del partido en la oposición.
En medio de la interna, Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei
La senadora Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron hoy en medio de la fuerte interna que protagonizan dentro del Gobierno.
Bullrich se reunió con la hermana del Presidente luego de que manifestara públicamente su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
Veto a una candidata a jueza: Patricia Bullrich le ofreció su renuncia a Javier Milei y el bloque quedó en estado de deliberación
La decisión del presidente Javier Milei de aplicar un veto a la candidatura a jueza de María Verónica Michelli por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de LA NACION que investigó el caso $LIBRA, generó una polémica que amenaza con alcanzar ribetes escandalosos. El tema incluso puede llegar a intoxicar la relación con las fuerzas opositoras dialoguistas que, hasta ahora, mostraron su disposición a ayudar al Poder Ejecutivo en el Senado.
La decisión de la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), que anunció que se negaba a cumplir con la orden de la Casa Rosada de rechazar la nominación de Michelli, cayó como una bomba de profundidad en la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta.
Paoltroni se despega de Milei y avisa que no votará el retiro del pliego de Michelli
El senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni se alineó con Patricia Bullrich y adelantó que no acompañará la decisión del presidente Javier Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, cuya postulación fue impugnada por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
“Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con [Ariel] Lijo y con [Manuel] Adorni, que no presentó su declaración jurada. Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño”, remarcó Paoltroni.
Luego de sus gestos de rebeldía, en el Gobierno creen que Bullrich no será candidata a vice ni a jefa de gobierno porteño
“No cambia nada, podemos tener diferentes miradas”, escuchó anoche un importante dirigente de La Libertad Avanza. Del otro lado de la línea telefónica estaba el presidente Javier Milei, dispuesto a enviar un mensaje de tranquilidad a la tropa libertaria, luego del desafío que Patricia Bullrich le planteó el lunes, con su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli, cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.
Más allá de la búsqueda presidencial de poner paños fríos –“por el momento” Bullrich seguirá siendo invitada a las reuniones de gabinete y de mesa política, confía una voz oficial– y de que la senadora sigue llevando adelante la agenda del Poder Ejecutivo en la Cámara alta, los distintos sectores de La Libertad Avanza coinciden en que luego de sus dos gestos de rebeldía, Bullrich no es hoy, en la cabeza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la primera opción para acompañar a Milei en la fórmula para conseguir su reelección, ni tampoco para intentar ganar la ciudad de Buenos Aires, aunque ella misma ha dado muestras de no estar interesada en ser la próxima jefa de gobierno.
El doble juego de Angelici: negocia gobernabilidad con LLA, pero busca reeditar una coalición sin Milei en la ciudad
Daniel “Tano” Angelici no pertenece a Pro, pero trabaja para garantizar la gobernabilidad del partido amarillo en la ciudad. De estrecha confianza de Jorge Macri, integra la mesa chica del jefe de gobierno y negocia tras bambalinas para que la Legislatura sancione los proyectos de un oficialismo que, desde diciembre, es minoría.
Para ello, la llegada a Pilar Ramírez −mujer de confianza de Karina Milei que preside el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y a cuyo marido, Darío Wasserman, presidente del Banco Nación, conoce desde hace años− es clave. Pero, fuera del pragmatismo que le exige “ayudar a su amigo” alcalde, Angelici teje su propio juego para 2027 y apuesta a reeditar una vieja alianza, sin los libertarios.
Colegios de abogados de todo el país rechazaron el retiro del pliego de la candidata a jueza Michelli
El rechazo al veto que el Gobierno decidió imponer sobre la candidata a jueza federal de La Plata María Verónica Michelli, por ser la cuñada de un periodista de LA NACION que investigó los casos $LIBRA y Adorni, continúa extendiéndose entre entidades académicas y profesionales.
Hoy se conoció que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su “profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la Dra. Alejandra Micaela Michelli, quien había cumplido satisfactoriamente todas las instancias constitucionales y legales previstas para acceder al cargo para el cual había sido propuesta”.
El Senado sesionará mañana, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista
l Senado sesionará este jueves, a partir de las 11, con un temario que contempla medio centenar de acuerdos judiciales y el tratamiento de los proyectos de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los últimos dos fondos buitres tenedores de bonos de la deuda caída en default tras la crisis de 2001.
Sin embargo, en la reunión de jefes de bloque se decidió postergar para la semana próxima el tratamiento del caso de María Verónica Michelli, la candidata a jueza de un tribunal oral de La Plata vetada por Javier Milei por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.
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