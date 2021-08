El gobierno de Kicillof se defendió de una denuncia de Patricia Bullrich por el bloqueo a una panadería

El ministerio de Trabajo de la Provincia desmintió hoy la denuncia que hizo ayer la dirigente del Pro Florencia Arietto, en LN+, sobre el bloqueo de una panadería de Lanús por parte de una “patota” sindical y por “la inacción” del gobierno bonaerense. “Es mentira que no se hayan buscado mecanismos de diálogo”, consideraron desde la cartera de Trabajo.

“Si bien desde el Ministerio no se estila hacer este tipo descargos, nos vemos en la obligación de hacerlo ante las falsas denuncias de Patricia Bullrich y Florencia Arietto, que mienten al decir que hay una panadería que por 3 días no puede abrir sus puertas por culpa de los trabajadores y que el problema es que el Ministerio de Trabajo no interviene”, expresó en un comunicado al que tuvo acceso LA NACION el delegado regional de Lanús, Gustavo Magnaghi.

La denuncia de Arieto y Bullrich

La dirigente del Pro, Florencia Arietto, contó ayer que la panadería “La Ideal”, ubicada en Lanús, sufría un bloqueo por parte de las “mafias” sindicales.

“La panadería está bloqueada, no pueden trabajar porque una patota sindical está bloqueando las entradas. En vez del diálogo, en vez de buscar acuerdos volvemos a la extorsión. Nosotros queremos un país donde se pueda trabajar, no donde se cierren negocios y dejen empleados sin trabajo porque no se busca ni logra el diálogo”, había denunciado Arietto, ayer.

Los dueños de la panadería se habían comunicado con las autoridades del Pro para pedir ayuda. En esa comunicación, explicaron que el sindicato de Panaderos les hace un piquete en la puerta y no les permite abrir el comercio.

Fui a dar mi apoyo a los dueños y empleados de la panadería Ideal de Lanús que está bloqueada desde hace días por una patota sindical. Para ir contra estos aprietes nació el Movimiento Antibloqueo. La extorsión nunca es el camino. ¡Señores ministros de trabajo, háganse cargo! pic.twitter.com/UDd0sks7Th — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 6, 2021

Del tema también se había ocupado la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se dirigió al lugar e instó al ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia a “hacerse cargo” de la situación. El titular del gremio, Gabriel Ruiz, denunció que el problema es que la panadería tiene gente “en negro”.

Ante esto, el delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense arremetió contra las declaraciones de Arietto.“Recibimos una presentación del Sindicato [de Panaderos] sobre esta panadería, denunciando el no cumplimiento de las leyes laborales vigentes, en particular, la existencia de trabajo no registrado”, explicó Magnaghi.

De este modo, el delegado ahondó en la importancia de la denuncia recibida y aclaró que si esta fuera cierta implicaría que los trabajadores de la panadería estarían bajo malas condiciones laborales. “Lo primero que hicimos fue convocar al diálogo. Llamamos a una audiencia para que cada parte exponga su realidad. Pero la parte empleadora no concurrió a la audiencia”, señalaron desde el ministerio de Trabajo bonaerense.

“Lamentamos que la empresa no haya sido bien asesorada en el cumplimiento de las leyes laborales y en la resolución pacífica de los conflictos. El Ministerio de Trabajo no es responsable de las acciones que toman los sindicatos y que crean pertinentes ni de que las empresas entiendan que su accionar es dañoso para el libre ejercicio de su comercio”, consideró Magnaghi.

“Pero en ambos casos, el Ministerio es el ámbito para poder denunciarlo y resolver los conflictos de forma pacífica. Tal es así, que estamos a disposición para convocar a audiencia urgente. Pero para que esto funcione, debe haber real voluntad de diálogo”, aclaró el dirigente el bonaerense.

LA NACION