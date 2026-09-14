El gobierno de Neuquén le otorgó la personería jurídica a una comunidad mapuche que se resiste a un desalojo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En medio de una creciente tensión por la disputa de tierras en la zona de El Pedregoso, en Villa La Angostura, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, otorgó la personería jurídica a la comunidad mapuche Melo. La medida se formalizó mediante el Decreto 1402, refrendado por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y publicado en una edición especial del Boletín Oficial provincial.

Con este acto administrativo, el Estado neuquino dio respuesta a un reclamo histórico que la comunidad tramitaba desde hacía 14 años. El reconocimiento oficial se apoya en un extenso marco normativo que incluye la Constitución Nacional y Provincial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley 23.302, el Código Civil y Comercial de la Nación y convenios suscriptos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La resolución valida el estatuto comunitario de la lof Melo, asentado en el Paraje Paso Coihue (Departamento Los Lagos), donde se regulan sus pautas de organización y la elección de sus autoridades tradicionales.

La resolución del Poder Ejecutivo provincial se conoció apenas un día después de que trascendiera la emisión de un nuevo mandamiento de desalojo sobre el Lote Pastoril 42 (El Pedregoso), un predio de aproximadamente 625 hectáreas entre Villa La Angostura y Bariloche reclamado por María Cristina Broers.

El conflicto había registrado un momento crítico el 19 de agosto, cuando fuerzas policiales y del grupo GEOP ejecutaron una medida judicial que logró expulsar a la comunidad Quintriqueo, pero quedó inconclusa en el sector ocupado por la comunidad Melo debido a la resistencia comunitaria y a la presencia de menores de edad sin la asistencia requerida de organismos de protección.

Posteriormente, el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó librar un nuevo mandamiento de desahucio contra Pascual Felidoro Quintriqueo, la lof Kinxikew (Quintriqueo) y cualquier otro ocupante del inmueble.

Un reclamo de las comunidades Melo y Quintriqueo en la Casa de Gobierno provincial.

Tras la firma del decreto provincial, el abogado defensor de ambas comunidades mapuches, Luis Virgilio Sánchez, solicitó formalmente la suspensión del desalojo en el expediente judicial al considerarlo un “hecho nuevo sobreviniente”.

En diálogo con LA NACION, el letrado advirtió una inconsistencia procesal central: la lof Melo nunca fue parte demandada en la causa por interdicto de recobrar, ya que la acción judicial de la querella fue dirigida originalmente contra la comunidad Quintriqueo.

Sánchez subrayó que, tras el reconocimiento formal por parte del Estado, sus representados ya no pueden ser calificados como “simples ocupantes”. Y afirmó: “Así que los privados que se crean con derecho a desalojar deberían iniciar un nuevo proceso donde la lof Melo pueda ejercer su derecho de defensa”. El abogado agregó que un tribunal arbitral podría resultar ahora una salida apropiada para destrabar el conflicto.

Para fundamentar la solicitud de suspensión, la defensa invocó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina. En esa sentencia de 2020, la Corte condenó al Estado argentino por violar los derechos de comunidades indígenas en Salta y estableció estándares sobre propiedad comunitaria y tutela judicial efectiva.

Según explicó Sánchez, la condena del tribunal internacional le impone al Estado “en sentido amplio, incluso a los jueces”, la obligación ineludible de resguardar los derechos territoriales indígenas. Bajo esta premisa, sostuvo que, al haber otorgado la provincia el estatus jurídico a la comunidad Melo, las instituciones estatales quedan obligadas a garantizar dicha tutela efectiva y suspender la ejecución del desalojo.

Desde la lof Melo reaccionaron con firmeza ante la persistencia de la orden judicial y comunicaron su decisión de resistir. Integrantes de la comunidad expresaron: “Sin territorio no tenemos vida. Vamos a luchar por nuestro kvme felen (buen vivir) hasta las últimas consecuencias”.

En tanto, el lonko de la comunidad, Lucas Melo, ratificó la determinación de sostener la presencia en Paso Coihue junto a la comunidad Quintriqueo, remarcando el carácter indisoluble de su reclamo: “Esta lucha no la iniciamos los Melo por un lado y los Quintriqueo por el otro. La iniciamos juntos y la vamos a continuar juntos”.