Cafiero analizará junto con el Presidente qué pedidos habilitará a partir del lunes

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , afirmó que "a partir del lunes se van a ir reanudando muchas actividades en lugares de la Argentina" . Aludió así a la puesta en marcha de la "cuarentena administrada" que fue habilitada por Alberto Fernández para la fase en curso del confinamiento nacional.

La decisión del Gobierno tomará como punto de partida los pedidos de los gobernadores y pasará por el filtro del Ministerio de Salud, que deberá autorizar qué actividades o lugares pueden reanudar su actividad y con qué protocolo sanitario.

Hoy, pudo saber este medio, Cafiero tenía previsto comenzar a elaborar la Decisión Administrativa para la liberación de determinadas zonas del país a partir de la semana próxima. La Casa Rosada no hará a lugar a todos los pedidos. "Si bien los gobernadores pidieron varios sectores, nosotros lo vamos a acotar para tener un control sanitario", señaló una alta fuente del Gobierno a LA NACION .

Para tomar las decisiones, el Gobierno tendrá sobre la mesa lo que denominó como "mapa inteligente", donde figura la circulación del coronavirus en las distintas provincias. A nivel nacional, hoy los contagios se duplican cada 14 días. Pero hay puntos del país donde no hay casos o donde la circulación es mucho más lenta.

"Tenemos que tener una mirada inteligente sobre qué sectores se pueden ir reanudando. Cuando empezó la pandemia, los casos en la Argentina se duplicaban cada tres días, hoy se duplican cada 14 días. Este es el efecto de la cuarentena.Tenemos un mapa inteligente de datos que hace que vayamos tomando decisiones", dijo Cafiero a la TV Pública.

Y agregó: "En este mapa inteligente que tenemos, hay localidades, zonas, jurisdicciones, que no tienen casos, donde no hay circulación viral o donde el ratio está mas alejado que los 14 días. Naturalmente ahí se van a reanudar actividades. Lo estamos haciendo con los protocolos que define salud".

El funcionario coordinador diferenció las "zonas abarrotadas", o las "zonas como el conurbano que tienen una complejidad distinta", pero dijo que "hay zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires" que podrían tener cierto movimiento a partir del lunes.

Pedidos de los gobernadores

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que analiza aperturas parciales y provisorias en unas 98 localidades, que podrían dinamizar parcialmente sus economías a partir del 26 de abril. Estaría sujeto a revisión continua, en caso de que la pandemia se extienda en esos distritos.

Según un relevamiento que hizo hoy LA NACION, hay muchas provincias que no hicieron ningún requerimiento a Nación para autorizar actividades o zonas. Entre ellas figura San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. No descartaban, no obstante, cursar pedidos en los próximos días.

Del otro lado, hay gobernadores que hicieron pedidos puntuales. Omar Gutiérrez, de Neuquén hizo un listado de pedidos. Entre ellos, "que abran los establecimientos de cobranza de servicios e impuestos", "comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración para vender mercadería ya elaborada a través de plataformas de comercio electrónico", "atención médica y odontológica programada con dos pacientes por hora" y "ópticas con turno previo".

Con respecto al comercio, un pedido similar hicieron Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio Zilliotto (La Pampa) que solicitaron que los comercios minoristas puedan vender mercadería por plataformas virtuales, con protocolos para que algunos empleados puedan acudir a los locales para verificar stocck y para el reparto a domicilio.

Raul Jalil, gobernador de Catamarca, dijo hoy: "Estamos trabajando en un protocolo para abrir distintas actividades, como rentas, consultorios médicos y pagofácil". Su par de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo por su parte: "Hemos presentado al Jefe de Gabinete una nota con un listado de actividades que considerábamos que podían ir cediendo poco a poco"..