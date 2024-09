El Gobierno definió a sus negociadores para el tratamiento del Presupuesto y espera tenerlo aprobado en dos meses

Escuchar

El Gobierno comenzó a trazar la estrategia para lograr la sanción del Presupuesto 2025 en el Congreso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron hoy en la Casa Rosada con el diputado nacional José Luis Espert y con el senador nacional Ezequiel Atauche -ambos titulares de las comisiones de Presupuesto en las Cámaras baja y alta, respectivamente- y los instruyeron para que comiencen a explorar consensos para acelerar el tratamiento de la llamada “ley de leyes”, que tiene como desafío alcanzar el déficit cero.

El proyecto de ley será debatido primero en Diputados y la orden es que la semana próxima sean citadas las primeras reuniones de comisión. Pero A tauche comenzará en paralelo a explorar acuerdos en el Senado para tratar de allanar el camino de la iniciativa desde el inicio, de forma de evitar que la Cámara alta introduzca modificaciones sobre una eventual media sanción. El objetivo que se propuso el Gobierno es que la iniciativa se vote en el término de dos meses.

“Vamos a intentar hacer un tratamiento paralelo, que las modificaciones que puedan requerir los senadores se contemplen desde la etapa de Diputados para agilizar el trámite. Queremos que el Presupuesto salga lo antes posible”, dijo Atauche a LA NACION a la salida del encuentro, que tuvo lugar en el despacho principal del Ministerio del Interior.

En la reunión, que se extendió por casi dos horas, estuvieron presentes el titular de Diputados, Martín Menem, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi y el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán. No fue invitada la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien ya está totalmente relegada de las cumbres políticas que se celebran en Balcarce 50. Con la cumbre de hoy, quedó en claro que el principal interlocutor del Poder Ejecutivo es hoy Atauche. Tampoco fue de la partida el estratega Santiago Caputo que, pese a que siempre fue un jugador muy activo en la negociaciones parlamentarias, hace un mes -después de una serie de derrotas para el oficialismo- decidió correrse como interlocutor del Congreso.

José Luis Espert tendrá el desafío de reunir los apoyos en Diputados Santiago Filipuzzi

Dudas por la flexibilidad para cambios

El Gobierno tiene una postura ambivalente con respecto al Presupuesto. Esta claro que el mejor escenario para Milei es una aprobación del proyecto que presentó el domingo pasado, que busca blindar el equilibrio fiscal como premisa de hierro y un mayor ajuste del gasto, incluso en partidas sensibles, como las de Educación. Su sanción sería una señal de estabilidad contundente, sobre todo de cara a una nueva negociación con el FMI, que está al caer.

Milei partirá el sábado a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU y lo hará acompañado por Luis Caputo. Si bien todavía la agenda no está cerrada, hay mucha expectativa por una posible escala en Washington para iniciar las conversaciones con el Fondo o exhibir sintonía con la Casa Blanca, voz clave en el organismo. Ayer, en la Casa Rosada aseguraban que no había ninguna reunión prevista por fuera de la actividad en la ONU pero hoy comenzaron a reconocer que hay chances de que la agenda en los Estados Unidos se amplíe.

Desde lo discursivo, no obstante, la Casa Rosada ya abrió un paraguas retórico en caso de que el Presupuesto no sea sancionado, un hecho que sería histórico, ya que sería el segundo año consecutivos sin una hoja de ruta económica. “Si no sale, los gobernadores van a sufrir bastante”, advirtió un colaborador oficial que dio a entender que el déficit cero se va a respetar igual, aunque con mayor arbitrariedad para el Poder Ejecutivo.

Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el lunes, cuando debieron dar explicaciones ante los gobernadores por lo que sería el ajuste en las provincias

De la importancia que el Gobierno le dé a la sanción del Presupuesto derivará su flexibilidad para aceptar los cambios que quiera introducir la oposición. Cerca de Milei aseguran que la intención es no mover ni una coma del proyecto, pero tanto Atauche como Espert se fueron de la Casa Rosada con el mandato de comenzar las conversaciones con los jefes de bloque para tener un panorama de las voluntades y los puntos que generan mayor controversia.

“Vamos a abrir la lista de invitados a sugerencia de los bloques para que asistan a las comisiones, tanto funcionarios nacionales como expositores de otros sectores. Vamos a charlar, vamos a escuchar”, dijo Atauche al salir de la Casa Rosada. Eso sí, en Balcarce 50 anticiparon que no quieren que el ministro de Economía vaya a explicar el Presupuesto como se hizo históricamente. Dicen que, en su lugar, puede enviar a exponentes de su equipo, como el secretario de Hacienda, Carlos Guberman o el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En paralelo a la cuestión del Presupuesto 2025, en la Casa Rosada avanzan con otras tareas vinculadas a lo electoral. El titular de Diputados se retiró antes de la reunión en el Ministerio del Interior para subir un piso al despacho de “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado político. Por esa oficina desfilaron este mediodía legisladores y dirigentes libertarios, como las diputadas Romina Diez (Santa Fe) y Juliana Santillán (Buenos Aires), y el diputado César Treffinger (Chubut). También el armador bonaerense, Sebastián Pareja, que hoy logró la aprobación definitiva del partido provincial en la justicia electoral. Todos ellos son los referentes de La Libertad Avanza en sus provincias.

Temas Javier Milei