El Gobierno designó a un exfuncionario de Pro como sucesor de Vilches en la Secretaria Nacional de Discapacidad

Un día después de la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno designó a Pablo Di Liscia. Se trata del área antes llamada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), disuelta luego de la investigación judicial por supuestas coimas durante la gestión de Diego Spanuolo.

Con la explosión del caso Andis, el Gobierno echó a Spagnuolo, que fue abogado de Javier Milei y uno de los más asiduos participantes en la veladas privadas de los domingos en Olivos. Además, se resolvió la intervención de la Agencia y se puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, la auditoría identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de 158.000 millones de pesos, como reveló este domingo LA NACION. Un día después, Vilches presentó su renuncia por “motivos personales”.

Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.

El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Lugones y Di Liscia ya estuvieron reunidos hoy en el Ministerio.

Fuentes oficiales destacaban en el perfil de Di Liscia su “experiencia en reforma administrativa” y “su trayectoria ejecutiva de más de 20 años en el sector privado”.

Alejandro Vilches, interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad Hernan Zenteno

Vilches quedó al frente de la ex-Andis desde septiembre del año pasado, cuando asumió tras la salida forzada de Spagnuolo, cuyo procesamiento por desmanejos en el área fue confirmado este martes por la justicia federal.

Vilches renunció en una nota dirigida a Lugones. Allí, este lunes, el funcionario comunicó su decisión y pidió que fuera efectiva “a partir de este momento” por “razones estrictamente personales”.

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Su dimisión se conoció menos de una semana después de la presentación del proyecto de ley presupuesto 2027, con el que el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.

En tanto que menos de tres semanas atrás, Vilches estuvo en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la normalización del área y de las medidas adoptadas durante su gestión.

Tras conocidos los ajustes en el área de Discapacidad, la voz disonante del Gobierno fue la de Patricia Bullrich, que mostró su bronca con la mesa política que, el martes pasado, estuvo reunida hasta minutos antes de que se difundiera el Presupuesto, pero no se informó de los cambios.

La próxima reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto será este miércoles a las 12 en la que se deberá emitir un dictamen, tal como se votó durante la última sesión en Diputados. El oficialismo necesita llegar a la próxima cumbre con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.