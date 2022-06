El Gobierno negó que Paraguay haya alertado hace un mes sobre el avión con tripulación iraní

Después de que el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, dijera que la inteligencia de su país informó “hace un mes” a la Argentina y a otros países de la región sobre el avión venezolano con tripulación iraní, desde el Gobierno desmintieron esa información esta mañana, en la voz del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. Ambos aseveraron que los datos llegaron el lunes pasado, cuando la aeronave de Emtrasur Cargo ya estaba en el aeropuerto de Ezeiza.

“Los diarios decían que nos habían alertado hace un mes y eso no es así, no es correcto. Sí nos enviaron una información el lunes a la noche, a través de la Agencia de Inteligencia, cuando el avión estaba en la Argentina y ya había hecho Migraciones, diciendo que había pasado por el espacio aéreo paraguayo, que en un determinado momento se había apagado el transporter que va indicando el plan de vuelo, pero que al poco tiempo se prendió nuevamente, que no sacaban ninguna conclusión en ese sentido”, afirmó el titular de la AFI en AM 750.

Y siguió: “Decían que podría haber sido una falla técnica o un intento de advertencia, que el avión podía volar por el espacio aéreo paraguayo porque no tenía ningún tipo de restricción. Eso nos dijeron el lunes a la noche, cuando el avión ya estaba acá en la Argentina, hay que diferenciar”.

El Boeing 747-300 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo pasó primero por Córdoba, debido a la neblina, y luego llegó a Ezeiza Sebastián Borsero - AFP

En esa misma línea se manifestó el ministro de Seguridad un rato más tarde. “Veo una cosa que no es verdad. Cuando hablan de que la Argentina fue comunicada por Paraguay de lo que estaba sucediendo hace un mes, no es verdad”, afirmó Fernández.

“Por la buena relación con el ministro del Interior lo llamé ayer, es un caballero, me volvió a repetir cómo había sido. La información la tuvimos el lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, no es que tuvimos una información de la que no hicimos utilización”, indicó el ministro, que dijo no tener mayor detalle sobre los allanamientos que comenzaron a la 1.30 de la madrugada en el Hotel Plaza Central de Canning, donde se encuentra hospedada la tripulación.

El funcionario paraguayo había detallado ayer que la notificación a la Argentina ocurrió después de que la aeronave ahora detenida en Ezeiza aterrizara en Ciudad del Este, entre el 13 y 16 de mayo, con una carga de cigarrillos por 800.000 dólares, fabricados por una empresa que es señalada como parte de un supuesto esquema de lavado y contrabando.

Es más, el diario ABC de Paraguay notificó esta mañana que González apartó de sus cargos a dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y que evalúan tomar medidas internas dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por dejar aterrizar en el suelo de ese país a esta aeronave, en mayo.

Desde la madrugada hay allanamientos en el Hotel Plaza Central, de Canning Ricardo Pristupluk

En la Argentina, de momento, se sabe que el nombre de uno de los tripulantes coincide con el de un miembro de la fuerza Quds, uno de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica calificado como terrorista por los Estados Unidos. Pero según el ministro de Seguridad, todavía no está confirmado que se trate de la misma persona.

Mientras, el avión de bandera venezolana que aterrizó el lunes cargado con autopartes se encuentra todavía varado en Ezeiza y los tripulantes -cinco iraníes y 14 venezolanos- por orden de la Justicia no pueden abandonar el país.