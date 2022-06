Horacio Rodríguez Larreta, duro con el Gobierno por el vuelo venezolano con iraníes: “Es una vergüenza, una muestra de inoperancia”

Horacio Rodríguez Larreta apuntó con dureza al Gobierno nacional por el arribo del avión de bandera venezolana con tripulantes iraníes: “Es una vergüenza. Una muestra más de la inoperancia del Gobierno”. Asimismo el jefe porteño dijo que lo sucedido tiene que ver con la “contradicción en la política exterior” del presidente Alberto Fernández.

“Ninguno de los sistemas de seguridad parece haber funcionado. Es inadmisible, en esto cruzaron todos los límites. Esperamos que la Justicia actúa a fondo” , agregó el jefe de Gobierno porteño.

Al ser consultado sobre los dichos del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que indicó que la comunicación de alerta desde Paraguay llegó una vez que la aeronave aterrizó y que los pilotos estaban “adiestrando” a otros tripulantes, Rodríguez Larreta resaltó: “Me genera más preocupación que ellos minimicen la situación”.

Para el jefe de Gobierno porteño, hubiera sido mejor que el Gobierno nacional “reconociera el error” en el procedimiento, pero que minimicen la situación “muestra una superficialidad en el cuidado de los argentinos”. “La responsabilidad política ante una situación extrema como esta es, sin duda, del Gobierno nacional” , apuntó.

El ministro de Gobierno Jorge Macri también criticó la entrada al país del misterioso Boeing. Tras hacer referencia al desbaratamiento de una banda delictiva que actuaba no solo en la ciudad, sino también en Rosario, el funcionario porteño dijo: “Y en el medio tenemos un avión que no sabemos de donde apareció, que los funcionarios nacionales no informaron a tiempo a la Justicia, ministros tratando de explicar lo inexplicable”. “Son dos modelos distintos de hacer política”, agregó.

