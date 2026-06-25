El Gobierno envió otra tanda de pliegos y activó nuevos nombramientos de jueces, pero se resiste a designar a Michelli

Con la última tanda de nombres enviada al Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acumuló desde su llegada al cargo, hace casi cuatro meses, 132 pliegos de aspirantes a jueces remitidos a la Cámara alta, en una avanzada del Gobierno para cubrir los huecos que se reparten por toda la Justicia federal.

En paralelo, el Gobierno formalizó hoy 46 nuevas designaciones de jueces cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado. Sin embargo, entre los nombramientos continúa pendiente el de María Verónica Michelli, la candidata aprobada para integrar como jueza de Cámara el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, resistida por la Casa Rosada por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investigó al Gobierno en varias causas sensibles.

“En ningún momento se dijo cuál fue el motivo”, señaló Mahiques, en diálogo con Radio Mitre, veinte días atrás. Hoy, sin embargo, el Gobierno dejó trascender que la razón detrás de la demora es que el tribunal para el que Michelli fue elegida todavía no está formalmente habilitado, como ocurre con otros cargos pendientes.

Entre ellos, los de Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa, propuestos también para integrar el mismo Tribunal Oral de La Plata, y el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, postulada para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

Son sedes judiciales creadas por ley, pero que todavía no han sido constituidas, trámite que depende de la Corte Suprema. El argumento, sin embargo, choca de lleno contra lo que dijo la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuando transparentó los motivos en la cámara al tomar nueva distancia del Gobierno y abstenerse en la votación.

“Estoy absolutamente convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar”, sostuvo Bullrich en el recinto. “Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos, y esos méritos se han merituado en los distintos pasos hasta llegar a la audiencia. Siendo presidenta de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. Esa es mi posición”, completó.

El pliego de Michelli fue uno de los argumentos de la exministra para desmarcarse del Gobierno Fabián Marelli

El pliego de Michelli fue enviado por el presidente Javier Milei al Senado para designarla como jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata. Luego, en mayo, el Gobierno intentó retirarlo, lo que abrió un conflicto político en la Cámara alta.

El pliego, sin embargo, avanzó y fue aprobado el 4 de junio con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, entre ellas la de Bullrich. El trámite de nombramiento concluye con la designación formal del Ejecutivo en el Boletín Oficial.

Los pliegos que el ministro Mahiques envió en estos últimos meses abarcan una amplia gama de cargos, desde jueces de primera instancia hasta vocales de cámara y jueces de tribunales orales en fueros como el civil, comercial, criminal, de la seguridad social y del trabajo. Muchos de estos nombramientos están destinados a sedes federales en diversas provincias.

Si al listado de nombres se suman también los candidatos a fiscales y defensores oficiales, el ministro Mahiques envió un total de 170 pliegos al Senado para su aprobación. Por ahora, no hubo avances para cubrir las vacantes que se prolongan por los tribunales de Comodoro Py, donde pasan las causas que comprometen al poder y más de una docena de sillas clave permanecen vacías.