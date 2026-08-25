El Gobierno insistió en que no intervendrá para ayudar a quienes tienen deudas con los bancos y las fintech

El vocero presidencial Adrián Ravier aludió a la problemática de la morosidad en la Argentina, un tema que se ubicó en la agenda del país en los últimos días, más aún luego de que el presidente Javier Milei asegurara que “no hay elementos para culpar a la política del gobierno” por el alto número de deudores a los bancos.

“Claramente, hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar esas deudas que tomaron, pero el problema es de las entidades financieras y de los bancos que otorgaron créditos con tasas de interés elevadas para cubrirse de los riesgos ante los posibles riesgos que enfrentaban”, explicó el portavoz en su conferencia de prensa de este martes y consideró: “Salvar esto desde el Gobierno con el dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos que paga una parte de la población para salvar a los bancos”.

Y señaló: “¿Cómo ayuda el Gobierno? Los privados pueden negociar con un plan de estabilización como marco que permite que baje tasa de inflación, de interés. Esa es la ayuda que da el Gobierno". Ravier destacó que tanto los deudores como los bancos o las fintech podrán utilizar como contexto las variables del programa macroeconómico de la administración libertaria, entre las que se incluyen, enumeró, el orden monetario, la desregulación económica y el equilibrio fiscal.

Según datos consignados por LA NACION, el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios.

Durante su discurso en el acto por el 142 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes, Milei atribuyó el aumento de la morosidad, entre otros factores, a la compra de televisores para el Mundial 2026. “Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, afirmó durante su alocución.

“Lo de los televisores fue un ejemplo que usó el Presidente... Hay otros factores que explican la mora, no sólo la posible compra de televisores”, justificó por su parte Ravier este martes y añadió: “El Presidente fue enfático en que es un acuerdo entre privados”.

El deterioro desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio último llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9. Frente a mayo, aumentó otros 0,3 puntos porcentuales, lo que acumuló 20 meses de deterioro y, en la comparación interanual, el salto fue de 10,5 puntos.

En línea con Milei

La mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. En su última aparición pública, Milei advirtió que “no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando con la morosidad”. “Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se está tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno”, aseguró.

Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de Rosario Marcelo Manera

“¿Ustedes recuerdan las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Y ahora entramos como imbéciles con: ‘Ahora el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos", vociferó.

En ese sentido, durante la conferencia de este martes, Ravier comparó la situación crediticia con la del gestión de su sucesor, Alberto Fernández. “Durante su gobierno podíamos observar que el crédito de los bancos iba directamente al Estado, no iba al privado para que fomentara la inversión; esto cambió ahora”, consideró.

“La baja en la inflación permite que empecemos a tener más líneas de crédito y, cuando vuelve el crédito, vuelven las moras. Las moras aparecen en 2025 y en los ataques del Congreso que votaron proyectos que no tenían un financiamiento claro. Eso impacto en las tasas de interés que se elevaron e hizo que las familias no pudieran pagar”, explicó el portavoz sobre otro de los motivos por los que podrían haber aumentado los deudores.