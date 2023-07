El Gobierno interpretó en clave electoral el dato de inflación, pero admite que aún lo impacta la pérdida del poder adquisitivo

escuchar

El dato de inflación de junio de 6% -que implicó por segundo mes consecutivo una baja respecto del pico histórico de 8,4% de abril- es apenas un aliciente en Unión por la Patria, en donde entienden que la licuación del poder adquisitivo es la mayor vulnerabilidad que hoy tiene el peronismo para ser revalidado en las urnas. El Gobierno, no obstante, aprovechó la tendencia descendiente del índice para poner en valor a Sergio Massa, en su doble condición de ministro de Economía y candidato presidencial.

“ Nadie puede negar que Massa trabaja y va consiguiendo resultados ”, fue el mensaje que transmitieron desde el Gobierno, en donde toda la comunicación está puesta al servicio de mejorar las chances electorales del oficialismo.

“Este es el segundo mes consecutivo en el que baja la inflación. Las medidas que tomamos están logrando su cometido y estamos controlando los precios de la canasta básica, que es lo que más nos preocupa ”, transmitieron desde el Ministerio de Economía. Y apuntaron, en clave electoral: “Somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer y seguiremos trabajando sin descanso para transmitir mayor tranquilidad a las familias argentinas”.

Massa sabe que, para mostrarse vital en un escenario electoral que parece muy adverso, tiene, de mínima, que demostrar una tendencia a la baja en el índice de precios en los meses de campaña. Puertas adentro hoy el ministro no quiso asegurar que los meses venideros mostrarán siempre una curva descendente. “Veremos, mes a mes, paso a paso”, transmitió el candidato presidencial.

En el Gobierno siempre se excusaron en factores externos para justificar el salto en la inflación de los primeros meses del año, que marcaron un récord histórico en abril. Principalmente apuntaron al efecto de la sequía que sobrevino a los coletazos de la guerra en Ucrania. “Volvemos a la senda que estaba hasta fin de año cuando sufrimos el impacto de la sequía”, manifestaron en la Casa Rosada, dando a entender que se retomatá la curva descendente que se había iniciado un año atrás tras el desembarco de Massa en el Palacio de Hacienda.

“Es auspicioso que sea a la baja, es una baja pronunciada con respecto al anterior pero falta mucho, seguimos trabajando para que mejore”, agregaron.

El índice de inflación llegó mientras Massa transita horas muy críticas en la renegociación del acuerdo con el FMI, el asunto que más lo preocupa y del que informa constantemente a quien hoy es su principal aliada política, Cristina Kirchner. “ El Fondo quiere una devaluación que Sergio no va a hacer ”, dijo a LA NACION una figura política relevante de Unión por la Patria. “Vamos a cerrar con el FMI si entienden que no vamos a devaluar”, acotó otro alto funcionario, en un momento en el que no quedan en claro cuáles son los puntos de controversia que vienen demorando la resolución de la quinta revisión del acuerdo.

