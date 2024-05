Luis Caputo le contestó a Pablo Moyano, que lo había comparado con Barreda

Escuchar

Tras la conferencia de prensa de la Conferencia General del Trabajo (CGT), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las declaraciones del secretario general de la central gremial, Pablo Moyano. “Que Caputo se solidarice con el daño que hizo cuando se afanó el préstamo de Us$ 45.000 millones es como que [Ricardo] Barreda hablara de la familia”, había dicho el referente de Camioneros, en referencia al tuit que horas antes posteo Caputo en X.

Esta mañana, el funcionario había escrito en la red social: “Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino”.

Gracias Pablo por tus continuos insultos. Son bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representas a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta.

A raíz de los agravios de Moyano, el titular del Palacio de Hacienda contestó: “Gracias Pablo por tus insultos. Son bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. No representas a nadie. Sos un mero matón al que el país entero detesta. Si me querés limpiar probá otro método”.

Chicanas contra Bullrich y Espert: de una ironía por el saldo negativo en la SUBE a “viejo meado”

Durante el encuentro del triunvirato cegetista, Caputo no fue el único blanco de críticas. Minutos después de iniciada la reunión, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, se burló de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber tratado de viajar en un colectivo utilizando una SUBE que no tenía saldo.

“Un dato que quedó con registro fílmico importante fue que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo no sólo no tenía saldo, ese es otro dato importante, sino que no había nadie arriba del transporte. No había pasajeros. Hubo transporte y la gente se quedó en la casa”, analizó Daer y recibió el aplauso de sus seguidores.

Más tarde, Moyano cargó contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, a raíz de las críticas vertidas por el legislador, a pocas horas de haber iniciado el segundo paro general. “Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco”, fueron las palabras que Espert escribió a través de un posteo de X.

“Voy a repetir lo que dije más temprano. Cuando Patricia Bullrich hablaba de ‘esos pobres viejos meados’ -la ministra empleó esas palabras durante la segunda edición del debate presidencial de octubre-. Bueno, él es un pobre viejo meado que tuvo la suerte de haber entrado como diputado y, respaldado por todos los grandes empresarios, hoy ocupa un lugar en la Cámara de Diputados llevando adelante este proyecto de ley [Ley Bases] que se la escribió Paolo Rocca”, contraatacó”.

Adelantó además que “esa soberbia de a poco se le va a ir terminando cuando sean más masivas las movilizaciones. cuando sean más masivos los paros, todas las medidas que va a ir llevando la CGT”. Y sentenció: “Esa soberbia no es contra Daer, Moyano u Acuña. Es contra los laburantes. Estos se creen que se hacen guapos y después se arrastran como el Presidente [Javier Milei] cuando va a visitar a [Donald] Trump, al Papa. Hoy el Gobierno es el hazmerreír del mundo”.

La valoración del paro que encabezó la CGT: “contundente” y “exitoso”

Para los gremios nucleados en la central obrera, la medida de fuerza fue “contundente” y “exitoso” “El éxito del paro fue porque tiene el sustento social y política para llevar adelante este tipo de medida de fuerza. Es un paro político porque estamos discutiendo todas las acciones que vienen dañando el entramado de nuestro país. El Gobierno debe tomar nota para rectificar su política de ajuste”, opinó Daer minutos después de dar inicio a la conferencia.

“Esto es un poco el panorama y la agenda que los trabajadores tenían clara y quizá los comunicadores no llegaron a entender lo que está padeciendo el pueblo argentino. Y por eso fue un éxito la medida y el éxito no es un fin en sí mismo sino un llamado de atención a las autoridades para encontrar un rumbo que rectifique este daño que están llevando a cabo con las medidas que están tomando”, sumó el secretario general de la Confederación General del Trabajo.

Conferencia de la CGT por el paro general. Héctor Daer y Pablo Moyano Hernán Zenteno - LA NACION

“El paro les dolió. Quiero felicitar a todos por el paro, sobretodo en provincias gobernadas por la oposición. Las movilizaciones son cada vez más masivas. El rechazo crece de a poco. La gente ya no es tonta. Muchos lo votaron [a Javier Milei] y hoy paran. Se dieron cuenta que se equivocaron. ¿Me preguntan cómo calificó al gobierno actual? Él [Javier Milei] era arquero. Para mi es un menos diez. Si ellos ratifican el rumbo económico, nosotros vamos a continuar”, cerró Moyano.

