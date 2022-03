“¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”: duro descargo de Patricia Bullrich contra Elizabeth Gómez Alcorta

Luego de que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmara que la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo “no se trata de un hecho aislado” y señalara que los responsables “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, arremetió contra la funcionaria oficialista. “¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”, exclamó la dirigente opositora a través de sus redes.

Bullrich tomó el mensaje difundido por Gómez Alcorta y lo reescribió para condenar su línea de pensamiento. “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, dijo la ministra Mujeres, Géneros y Diversidad.

Por su parte, la titular de Pro reescribió: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!” .

Anoche, al referirse a la violación de la joven en Palermo en la pantalla de la TV Pública, Gómez Alcorta indicó que la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” frente a este tipo de delitos.

“No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular”, dijo la ministra al referirse a la violación de una chica de 20 años cometida por seis jóvenes en un auto estacionado el lunes por la tarde en la calle Serrano al 1300, en el barrio de Palermo.

Tras ello Gómez Alcorta insistió en que “no son monstruos”. “Son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos”, explicó y agregó que al nombrarlos de esa manera “pareciera que el problema está en algunos individuos y no en la sociedad”.

En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron “aprendidas”. “Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestras vidas, no tienen valor”, dijo.

El caso

Seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos ayer acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo, donde además secuestraron marihuana y pastillas de LSD, informaron hoy fuentes policiales.

El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los imputados, alertó a los policías que llegaron a los pocos minutos y rescataron a la víctima, quien se hallaba en estado de somnoliencia y fue trasladada a un centro asistencial de la zona. Además, este vecino y su señora intentaron rescatar a la joven que era abusada.

Según las fuentes, todo comenzó esta tarde en la calle Serrano al 1300, pleno Palermo Soho, cuando seis jóvenes se hallaban en un auto Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda.

Un vecino que notó algo sospechoso, alertó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, quienes se trasladaron al lugar.

En ese momento, según las fuentes, fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como “campana” y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años.

Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos.

Los voceros explicaron que la joven estuvo acompañada por psicólogos y bajo asistencia de expertos de la Oficina de Violencia Sexual. “Se encuentra en buen estado de salud y está junto a sus familiares”, dijo a Télam una fuente de la investigación.

Según informaron las fuentes a Télam, los policías detuvieron de inmediato a los seis sospechosos, de entre 20 y 24 años, quienes no tienen antecedentes penales y fueron llevados a la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad