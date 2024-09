El Gobierno justificó el accionar de la policía en las últimas protestas sociales

Escuchar

Las manifestaciones tras el veto del presidente Javier Milei sobre la ley de aumento de las jubilaciones aprobada en el Senado terminaron con enfrentamientos entre la Policía Federal y jubilados y sectores de izquierda. En este marco, el portavoz presidencial Manuel Adorni defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que “no ve el inconveniente” en que ese sea el método para “hacer cumplir la ley”.

“ No hay que tener miedo a a represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley . Todo se hace dentro del protocolo para mantener el orden. ¿Hay que pedirles por favor que se corran de la calle?”, cuestionó.

Así, en su conferencia de prensa habitual, reiteró que las fuerzas de seguridad “van a hacer todo” para que los cortes dejen de ocurrir y arrestar a los involucrados. “Creo que es bastante trasversal en la sociedad lo magnífico del trabajo de Patricia Bullrich en temas de orden público; estamos muy felices de poder transitar de forma libre por la Ciudad”, marcó, mientras que destacó la gestión de la cartera de Seguridad en la provincia de Rosario, en donde no hubo homicidios durante los últimos 30 días.

La policía se enfrenta a manifestantes durante una protesta contra el veto del presidente Milei a la ley de movilidad de jubilaciones. JUAN MABROMATA - AFP

Siguiendo con el tema de los jubilados, el vocero presidencial aseguró que la única forma de mejorar las remuneraciones es “con equilibrio fiscal”. “El populismo despedazó las jubilaciones, parte de por qué no están mejor es porque en un momento destruyeron el sistema”, consideró y sumó: “Hicieron que una misma torta se tenga que repartir entre muchos comensales. La solución es creciendo, por lo que todo lo que hacemos es en virtud de que la Argentina crezca y volvamos a ser un país digno”.

“Creer que a los jubilados se los mejora porque a alguien se le ocurrió tomar la decisión de asignar recursos que nadie sabe de dónde salieron... Cuando uno aumenta a los jubilados y no tiene dentro de sus cuentas de dónde sacar ese dinero, indefectiblemente tiene tres opciones: endeudarse, subir impuestos o emitir. Las tres generan más pobreza. Cuando uno emite tantos años, lo que ocurre es que se genera inflación y por eso se disparó la pobreza y la falta de inversión que ya conocemos”, subrayó.

Asimismo, Adorni afirmó que “el futuro es con crecimiento” y dijo: “En la Argentina tenemos un sistema de reparto que se basa en que el trabajador activo sostenga al trabajador pasivo aportando parte de su salario. Si ese trabajador no gana más, es difícil que el pasivo pueda recibir más dinero. Necesitamos que el trabajador activo gane más: que haya más inversión y que los trabajadores estén más capacitados ”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Casa Rosada Presidencia

En otro momento de la conferencia, Adorni se refirió al supuesto recorte en medicamentos que aplicó el PAMI, por el que el director ejecutivo Esteban Leguizamo fue denunciado por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. “Fue una readecuación de los medicamentos que tenían una cobertura al 100%, priorizando la cobertura de crónicos y oncológicos sobre los de patologías leves. Las altas o bajas son habituales y se basan en criterios clínicos en donde se evalúan los mejores tratamientos”, explicó el vocero y agregó: “Algunos principios activos quedan viejos y son reemplazados. El PAMI no va a dejar sin medicamentos a ningún afiliado: si alguna persona necesita algún medicamento que no está incluido y carece de los medios para pagarlo con la ayuda social, podrá hacer un trámite y lo podrá obtener. Todo va a seguir como hasta ahora”.

Al mismo tiempo, señaló que -por ahora- el Gobierno no tiene en sus planes el transferir la gestión de los hospitales nacionales a las provincias. “No hay absolutamente nada de eso definido. Nosotros evaluamos que todo aquello que sea de jurisdicción provincial y consideremos que deba estar en manos de la provincia, va a ser así. Hoy no está en evaluación, lo que no quita que algún día ocurra”, adelantó.

Por otra parte, destacó el “camino de saneamiento” que realizó Aerolíneas Argentinas, que recortó la planta de empleados en 1500 personas en virtud de retiro voluntario que la empresa puso a disposición. “Esta reducción del 13% de la planta implica una reducción del déficit en un 70% durante el primer trimestre y este invierno fue el primero en generar ingresos genuinos en las últimas siete temporadas. Mientras a Aerolíneas la gestione el Gobierno va a ser eficiente y vamos a tratar que funcione como empresa privada”, dijo.

Finalmente se refirió al informe que emitió Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista en la Argentina, en el que advirtieron que durante los días de alta demanda de electricidad en verano podría haber problemas de potencia para cubrir los picos de consumo. “Lo que hacen en sus informes es una especie de proyección de lo que opinan que va a ocurrir sin saber cómo va a ser el consumo real. Es solamente un panorama de lo que ellos creen que va ocurrir y el Gobierno va a hacer todo lo posible para que los problemas de energía ocurran lo menos posible dentro de un sistema energético con más de medio siglo de desatención”, admitió Adorni y cerró: “Plantean un escenario posible según sus estimaciones, que el Gobierno atiende y trabaja en consecuencia para que la gente y las industrias lo sientan lo menos posible”.

LA NACION