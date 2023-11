escuchar

El Gobierno, en su rol de empleador, reabrirá hoy la negociación paritaria con los gremios estatales de alcance nacional para completar los aumentos salariales de 2023. Se sellará una suba salarial del 10% para noviembre y un 9% para diciembre. Con este ajuste, se alcanzaría un acumulado del 96,50% para el semestre junio-diciembre, según informaron fuentes sindicales a LA NACION.

El trato se firmará a las 14 en la sede del Ministerio de Trabajo con las autoridades del organismo y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Además, contemplará un bono de $70.000 a los trabajadores que no fueron beneficiados por las modificaciones del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría (salarios menores a $800.000). Este aumento se aplica a presentismo.

En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, aproximadamente.

El líder de la UPCN es Andrés Rodríguez, hombre fuerte de la CGT y con perfil dialoguista. Por ATE, la negociación corre por cuenta de Rodolfo Aguiar, el reeplazante de Hugo Godoy al frente del otro gremio poderoso del Estado. Aguiar puso ayer la guardia en alto por la posibilidad de que la administración pública no pueda hacer frente al pago del medio aguinaldo.

“La motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta ¿No era que el recorte del gasto era para la política? Desde ATE no vamos a aceptar que el presidente electo Javier Milei deje de pagar el medio aguinaldo”, anticipó Aguiar. Y agregó: “Cada vez es más claro que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario”. “Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta”, repitió.

La advertencia de Aguiar surgió después de una respuesta de Milei en una entrevista periodística en la que dijo que el Estado no iba a gastar más de lo que tiene, aunque no precisó si está en duda o no el pago del aguinaldo.

Bancarios

La Asociación Bancaria (AB), que reúne a unas 85.000 personas que se desempeñan en el sector, también acordó una revisión de su paritaria antes del recambio de Gobierno. El gremio, que lidera el diputado kirchnerista Sergio Palazzo, pactó un adelanto para noviembre del 17% que se aplicará sobre la base de salarios a diciembre de 2022, alcanzando un incremento del 142% desde enero hasta el mes en curso.

“Se acordó un adelanto del 17% para noviembre, que será aplicado sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de los salarios de diciembre último, lo que totalizará un aumento del 142% desde enero”, dijo Palazzo, a través de un comunicado.

De esta manera, el salario mínimo inicial bancario quedará compuesto por un salario inicial de $ 560.364,58 y una participación de Ganancias (ROE) de $ 25.309,15, lo que compone una cifra final de $585.673,73.

